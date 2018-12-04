Україна просить ОБСЄ моніторити Азовське море

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Вівторок, 4 грудня 2018, 17:11

Українська сторона на перемовинах у Мінську закликала Організацію з безпеки і співробітництва в Європі моніторити акваторію Азовського моря і прилеглих територій.

Про це повідомила представник України у Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко у Facebook.

"Українська сторона засудила відкриту збройну агресію РФ в Азовському морі і закликала СММ ОБСЄ, мандат якої розповсюджується на всю територію України, негайно розпочати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій, які мають бути вільні , згідно мінських угод, від важкої зброї і техніки", – зазначила Геращенко.

Українська сторона висловила рішучий протест недопуску Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Новоазовська та інших окупованих територій.

"При цьому російська сторона фактично заблокувала обговорення військової провокації на Азові", – наголосила Геращенко.

Також Україна вимагає негайного звільнення 24 військовополонених моряків, утримуваних на Росії.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця.

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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Теми: Керченська протока Росія окупація моряки
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