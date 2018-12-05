Через воєнний стан провести вибори 23 грудня неможливо – Парубій

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що провести місцеві вибори, заплановані на 23 грудня, наразі неможливо через введення воєнного стану.

Про це він сказав на ІІІ Форумі місцевого самоврядування 5 грудня.

"Ми усі спільно є в одній позиції, що було би правильно, якби вибори пройшли незалежно від введення воєнного стану. Але… ми провели детальні консультації з Центральною виборчою комісією, комітетом Верховної Ради, юридичним відділом ВР і дійшли до спільного розуміння, що на сьогодні це (провести вибори – ред.) неможливо вже зробити, бо процес проведення виборів уже був перерваний, і він не може вернутися в ту ж точку, він має починатися спочатку", - сказав Парубій.

Він висловив сподівання, що не буде "ніяких труднощів і проблем", щоб ЦВК по завершенню воєнного стану знову розпочала виборчий процес.

"І в найближчим період вибори у цих 10 областях, де був введений воєнний стан, будуть оголошені і проведені у відкритий і демократичний спосіб", - підсумував Парубій.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 яких отримали поранення.

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

30 листопада Центральна виборча комісія звернулася до ВР та уряду з проханням терміново врегулювати питання заборони проведення місцевих виборів через введення воєнного стану.

3 грудня спікер ВР Андрій Парубій заявив, що Рада має призначити місцеві вибори попри воєнний стан.

Того дня президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект щодо проведення місцевих виборів під час воєнного стану.

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