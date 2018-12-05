Захопленим морякам дадуть по 100 тисяч гривень – Кабмін

Кабінет міністрів вирішив виплатити по 100 тисяч гривень військовополоненим українським морякам, які були захоплені Росією в Керченській протоці.

Таке рішення прийняли на засіданні 5 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні Кабмін ухвалив постанову про виплату військовополоненим, які були захоплені Російською Федерацією після подій в Чорному морі", - розповів міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

За його словами, після того, як Міноборони надасть список військовополонених з точними персональними даними, МінТОТ приступить до ідентифікації даних осіб для виплати допомоги їхнім родичам або законним представникам.

Черниш підкреслив, що це кошти цільові, які мають бути використані на захист військовополонених, зокрема на правову допомогу, доставку кореспонденції та ін.

Раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що підписав наказ про виділення по 50 тисяч гривень захопленим морякам.

Нагадаємо, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Росіяни захопили три українських судна – "Яни Капу", "Бердянськ" і "Нікополь", – на яких перебувало 24 українські моряки, троє з них отримали поранення.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

28 листопада "суди" окупованого Криму на 2 місяці заарештували 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Згодом частину моряків вивезли з окупованого Криму до Москви, ймовірно, до в'язниці Лефортово.

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