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Затриманим українським морякам виділили по 50 тисяч допомоги

Четвер, 29 листопада 2018, 15:38

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про матеріальну допомогу 24 військовослужбовцям ВМС України, яких захопила ФСБ РФ у районі Керченської протоки.

Про це 29 листопада повідомив міністр оборони Степан Полторак у Facebook.

"За дорученням Президента Петра Порошенка щойно підписав наказ щодо надання матеріальної допомоги у сумі 50 тисяч гривень кожному із військовослужбовців ВМС України", - написав міністр.

Полторак зазначив, що українці виконували завдання у районі Керченської протоки та були незаконно затримані та взяті у полон.

28 листопада "суди" окупованого Криму на 2 місяці заарештували 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

На бортах захоплених росіянами суден "Яни Капу", "Бердянськ", "Нікополь" перебувало 24 українські моряки.

Спочатку їх відправили в СІЗО Сімферополя. Арештанти зібрали чай, каву, одяг для моряків.

Наразі частину моряків вивезли з окупованого Криму до Москви, ймовірно, до в'язниці Лефортово.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

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Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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Українська правда

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Теми: ПолторакЧорне море
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