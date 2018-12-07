Закон про припинення "дружби" з РФ передали на підпис Порошенку
Закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року передали на підпис президенту України Петру Порошенку.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Згідно з інформацією, документ підписав голова ВР Андрій Парубій і він уже переданий на підпис президенту.
Закон набере чинності наступного дня після офіційної публікації.
Як повідомлялось, 6 грудня Верховна Рада ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року.
За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів.
3 грудня президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону про припинення дії договору.
Договір про дружбу, співпрацю й партнерство між Україною та РФ було підписано в травні 1997 року і набув чинності він 1 квітня 1999 року строком на 10 років, з автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди за відсутності заперечень сторін.
Формально діяти він має до 1 квітня 2019 року.
25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.
У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України було запроваджено воєнний стан.
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