Порошенко: Ніхто не знає, кого РФ атакує завтра

Росія є непередбачуваною у своїх агресивних діях і може атакувати будь-де, наприклад, країни Балтії, або захищатиме зброєю "Північний потік-2".

Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю польському телеканалу TVN24, передає "Укрінформ".

"Ніхто не знає, кого Росія хотітиме атакувати завтра. Може солдати РФ хотітимуть захищати "Північний потік-2" та атакують країни Балтії.

Може РФ захоче вдарити по чергових виборах, як вони пробували це робити під час референдуму у Нідерландах, чи під час референдуму щодо Brexit та в інших країнах", - сказав український президент.

Порошенко підкреслив, що у нинішній ситуації Україна вимагає єдності, як це було продемонтсровано нещодавно, коли сили РФ атакували українські кораблі у Керченській протоці.

"4 роки тому всі боялися назвати напад Росії на Україну агресією, називаючи це конфліктом чи кризою. Натомість, зараз, ситуація виглядає зовсім по-іншому", - зауважив він.

"Кожного разу РФ відкидає свою відповідальність за ті чи інші злочини. І лише демонстрація безпосередніх доказів, як у випадку збиття малайзійського Боїнга MH17 чи отруєння у Солсбері, дозволяє показати справжню Росію", - заявив Порошенко.

"Події в Керченській протоці є небезпечними для цілісності України, але насамперед - для регіональної безпеки усієї Європи, і, можливо, для глобальної безпеки", - наголосив президент.

Він також додав, що реакція Заходу на агресію РФ у Керченській протоці була "блискавичою": на захоплення українських моряків відреагували ООН, НАТО, більшість країн альянсу, G7 та ЄС.

Раніше експерти аналітичної групи DiXi Group заявили, що РФ може вдатися до агресії у Балтійському морі під приводом захисту "Північного потоку-2".

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

28 листопада Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

27 листопада опублікували імена всіх українських військовополонених.

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