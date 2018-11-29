РФ може вдатися до агресії у Балтійському морі під приводом захисту "Північного потоку-2" - експерти

РФ може використовувати "агресивні дії", подібні до тих, які відбуваються в Азовському морі, для розширення присутності в територіальних водах Данії та Німеччини під приводом захисту будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться у заяві аналітичної групи DiXi Group.

"Агресією в Керченській протоці РФ порушила низку міжнародних угод. Зокрема, Конвенцію ООН про морське право, яка вимагає свободу морських перевезень, а також згадані вище двосторонні українсько-російські угоди про Керченську протоку і Азовське море", - підкреслюють експерти.

В аналітичній групі наголошують, що РФ може використовувати "подібні агресивні дії" для збільшення свого впливу в територіальних водах Данії та Німеччини і виключних економічих зонах Фінляндії, Данії, Швеції і Німеччини у контексті будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Можна очікувати, що Росія буде використовувати захист газопроводу "Північний потік-2" як виправдання для розширення своєї присутності в територіальних водах цих країн", - пишуть аналітики.

"Одного разу російські сили - регулярна армія, приватні військові компанії або підрозділи безпеки "Газпрому" - можуть зайти в 12-мильну зону, як у випадку з Україною, але не виключено, що не буде прямої реакції, щоб не підвищувати напруженість", - йдеться у заяві.

DiXi Group зауважує, що у 2007 році в РФ прийняли закон, який дозволяє компаніям "Газпром" і "Транснефть" використовувати приватні підрозділи безпеки і купувати зброю - під приводом захисту стратегічної інфраструктури від терористичних нападів.

"Також є загроза у Балтійському морі. РФ може використовувати "Північний потік-2" для контролю руху суден. Починаючи з формальних процедур, потім, як у випадку з Україною, це може перейти на рівень більш агресивного контролю та блокування кораблів, впливу на торгівлю в регіоні", - заявляють експерти.

Підкреслюється, що превентивні дії Заходу можуть включати: засудження агресії РФ в Азовському морі, "недвозначну ознаку готовності" до військової підтримки через розширення НАТО, скасування дозволів, наданих для "Північного потоку-2".

Як повідомлялось, будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море вже почалося і, як очікується, буде завершене до кінця 2019 року.

Nord Stream 2 AG, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", повідомила, що понад 200 кілометрів морської частини трубопроводу вже побудовано.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький гостро розкритикував західні корпорації за співпрацю з РФ у будівництві "Північного потоку-2", попередивши про загрозу нового нападу Путіна.

У Держдепі заявили, що США будуть говорити з ЄС про закриття Північного потоку-2 у відповідь на агресію РФ

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України, яка наблизилась до Керченської протоки.

Росіяни захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з них, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

Росіяни заявили, що українці порушили їхній кордон і зробили це навмисно, в якості провокації.

Проте українське Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб навело докази, що Росія атакувала та захопила українські військові кораблі у нейтральних водах Чорного моря.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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