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Підозрюваного у вбивстві, який втік прямо з будівлі суду, затримано

Субота, 8 грудня 2018, 04:28

Підозрюваний у вбивстві Андрій Йолкін, який напередодні втік прямо з будівлі Голосіївського суду в Києві, затриманий.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець в facebook.

"Андрій Йолкін, який втік з Голосіївського райсуду столиці, затриманий і доставлений в Голосіївське управління поліції", - написала Максимець.

Як повідомлялося, 6 грудня в Києві з приміщення Голосіївського суду втік чоловік, якого судять за підозрою у вбивстві - ч.2 ст. 115 кримінального кодексу України (умисне вбивство за обтяжуючих обставин)

Підозрюваний перебував під домашнім арештом, а 6 грудня під час засідання суду йому змінили запобіжний захід на утримання під вартою. Однак чоловікові вдалося втекти з будівлі суду.

Теми: криміналКиївсудполіція
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