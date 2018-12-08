Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ФСБ заявили, що українські кораблі могли загрожувати Керченському мосту

Субота, 8 грудня 2018, 09:58
У ФСБ заявили, що українські кораблі могли загрожувати Керченському мосту

У ФСБ РФ заявили, що закриття Керченської протоки перед захопленням військових суден України було пов'язано з попередженням провокаційної акції, яка могла бути здійснена, в тому числі, щодо Кримського мосту.

Про це заявив на брифінгу в суботу перший заступник керівника Департаменту берегової охорони Прикордонної служби ФСБ Росії Олексій Вольський, передає Інтерфакс.

"В першу чергу, це було пов'язано з попередженням провокаційної акції, яка могла бути здійснена суднами ВМС України як щодо Кримського мосту, так і по відношенню до безпеки мореплавання в Керч-Єнікальському каналі", - сказав він.

За словами Вольського, транспортно-технологічна схема в Керч-Єнікальському каналі діє таким чином, що в районах очікування накопичується велика кількість суден, в тому числі з небезпечними вантажами.

"І будь-яке відхилення від тих правил, які є обов'язковими для всіх суден (щодо переходу каналу - ІФ), можуть привезти до аварій, надзвичайних подій та техногенних катастроф", - заявив він.

Вольський додав, що в день інциденту переходу через канал очікували 166 цивільних суден.

Крім того, він вважає неправильним говорити про блокаду українських морських портів на Азовському морі з боку Росії. "Ніякої мови про так звану блокаду українських портів немає. Ніякої упередженості або перевищень повноважень не відбувалося", - переконаний він.

Як повідомлялося, 1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що російські прикордонники захопили українські кораблі тому, що ті "пішли в Керч".

"Наші прикордонники почали їх витісняти тільки тому, що вони пішли в Керч. Хоча при цьому багато разів публічно говорили про те, що міст збираються підірвати. А що прикордонникам було робити? На вимоги зупинитися не підкоряються, почали тікати в нейтральні води", - сказав Путін.

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

Заарештовані моряки етаповані в Москву в СІЗО "Лефортово", а троє поранених утримуються в медблоці слідчого ізолятора "Матроська тишина".

Читайте також:

Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

Теми: Росіякораблі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Росія
Наслідки удару по Миколаєву: пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків і 15 гаражів
Ворог атакував Одесу: є руйнування і постраждалі
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: