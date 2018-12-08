У ФСБ заявили, що українські кораблі могли загрожувати Керченському мосту

У ФСБ РФ заявили, що закриття Керченської протоки перед захопленням військових суден України було пов'язано з попередженням провокаційної акції, яка могла бути здійснена, в тому числі, щодо Кримського мосту.

Про це заявив на брифінгу в суботу перший заступник керівника Департаменту берегової охорони Прикордонної служби ФСБ Росії Олексій Вольський, передає Інтерфакс.

"В першу чергу, це було пов'язано з попередженням провокаційної акції, яка могла бути здійснена суднами ВМС України як щодо Кримського мосту, так і по відношенню до безпеки мореплавання в Керч-Єнікальському каналі", - сказав він.

За словами Вольського, транспортно-технологічна схема в Керч-Єнікальському каналі діє таким чином, що в районах очікування накопичується велика кількість суден, в тому числі з небезпечними вантажами.

"І будь-яке відхилення від тих правил, які є обов'язковими для всіх суден (щодо переходу каналу - ІФ), можуть привезти до аварій, надзвичайних подій та техногенних катастроф", - заявив він.

Вольський додав, що в день інциденту переходу через канал очікували 166 цивільних суден.

Крім того, він вважає неправильним говорити про блокаду українських морських портів на Азовському морі з боку Росії. "Ніякої мови про так звану блокаду українських портів немає. Ніякої упередженості або перевищень повноважень не відбувалося", - переконаний він.

Як повідомлялося, 1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що російські прикордонники захопили українські кораблі тому, що ті "пішли в Керч".

"Наші прикордонники почали їх витісняти тільки тому, що вони пішли в Керч. Хоча при цьому багато разів публічно говорили про те, що міст збираються підірвати. А що прикордонникам було робити? На вимоги зупинитися не підкоряються, почали тікати в нейтральні води", - сказав Путін.

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

Заарештовані моряки етаповані в Москву в СІЗО "Лефортово", а троє поранених утримуються в медблоці слідчого ізолятора "Матроська тишина".

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