Двоє захоплених РФ моряків отримали звання лейтенантів

Двоє захоплених Росією українських моряків, Богдан Головаш та Владислав Костишин, отримали звання лейтенантів.

Як повідомляє прес-служба Міноборони, вони були курсантами "Одеської морської академії", випускники якої 9 лютого отримали первинне офіцерське звання "лейтенант" та військово-морські кортики.

Вітання 26 курсантам випускного курсу Інституту ВМС НУ «Одеська морська академія»



Серед випускників - захоплені в полон РФ курсанти Богдан Головаш та Владислав Костишин. Їхні лейтенантські погони і кортики чекають на них вдома. Боремося за повернення усіх наших 24 моряків додому pic.twitter.com/CZf6iyrXeR — Петро Порошенко (@poroshenko) February 10, 2019

"Лейтенантські погони та кортики батькам полонених курсантів вручав командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко", - йдеться в повідомленні.

Також командувач ВМС повідомив, що курсанти Владислав Костишин і Богдан Головаш, щоб набути необхідної морської практики проходили військове стажування на захоплених катерах, адже після випуску їх планували призначити на посади на катери даного типу.

"Можу запевнити, що по поверненню додому, наші лейтенанти обов’язково стануть командирами катерів і я впевнений, вони впораються з усіма труднощами", - сказав Воронченко.

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