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Двоє захоплених РФ моряків отримали звання лейтенантів

Неділя, 10 лютого 2019, 08:08

Двоє захоплених Росією українських моряків, Богдан Головаш та Владислав Костишин, отримали звання лейтенантів.

Як повідомляє прес-служба Міноборони, вони були курсантами "Одеської морської академії", випускники якої 9 лютого отримали первинне офіцерське звання "лейтенант" та військово-морські кортики.

"Лейтенантські погони та кортики батькам полонених курсантів вручав командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко", - йдеться в повідомленні.

Також командувач ВМС повідомив, що курсанти Владислав Костишин і Богдан Головаш, щоб набути необхідної морської практики проходили військове стажування на захоплених катерах, адже після випуску їх планували призначити на посади на катери даного типу.

"Можу запевнити, що по поверненню додому, наші лейтенанти обов’язково стануть командирами катерів і я впевнений, вони впораються з усіма труднощами", - сказав Воронченко.

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Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна і захопилидва малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом з 24 моряками, 3 з яких зазнали поранень.
  • Затриманих українських моряків доставили до окупованого Росією Криму і заарештували за підозрою у "порушенні російських кордонів". Згодом з Сімферополя їх відправили до СІЗО "Лефортово" у Москві.
  • Усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими.
  • 16 січня 2019 року Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці "арешт" всім 24 військовополоненим українським морякам. Захисники моряків оскаржили це рішення суду. 
  • 24 січня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій закликала Москву негайно звільнити українських військових і забезпечити їм медичну допомогу і необхідну юридичну та консульську допомогу відповідно до чинних положень міжнародного гуманітарного права - зокрема, Женевських конвенцій.

Українська правда

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Теми: морякиполоненіЗбройні сили
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