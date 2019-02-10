Двое захваченных РФ моряков получили звание лейтенантов

Двое захваченных Россией украинских моряков, Богдан Головаш и Владислав Костышин, получили звание лейтенантов.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, они были курсантами "Одесской морской академии", выпускники которой 9 февраля получили первичное офицерское звание "лейтенант" и военно-морские кортики.

Вітання 26 курсантам випускного курсу Інституту ВМС НУ «Одеська морська академія»



Серед випускників - захоплені в полон РФ курсанти Богдан Головаш та Владислав Костишин. Їхні лейтенантські погони і кортики чекають на них вдома. Боремося за повернення усіх наших 24 моряків додому pic.twitter.com/CZf6iyrXeR — Петро Порошенко (@poroshenko) February 10, 2019

"Лейтенантские погоны и кортики родителям пленных курсантов вручал командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко", - говорится в сообщении.

Также командующий ВМС сообщил, что курсанты Владислав Костышин и Богдан Головаш, чтобы приобрести необходимую морскую практику, проходили военную стажировку на захваченных катерах, ведь после выпуска их планировали назначить на должности на катера данного типа.

"Могу заверить, что по возвращению домой, наши лейтенанты обязательно станут командирами катеров и я уверен, они справятся со всеми трудностями", - сказал Воронченко.

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