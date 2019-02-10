Двое захваченных РФ моряков получили звание лейтенантов
Двое захваченных Россией украинских моряков, Богдан Головаш и Владислав Костышин, получили звание лейтенантов.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, они были курсантами "Одесской морской академии", выпускники которой 9 февраля получили первичное офицерское звание "лейтенант" и военно-морские кортики.
Вітання 26 курсантам випускного курсу Інституту ВМС НУ «Одеська морська академія»— Петро Порошенко (@poroshenko) February 10, 2019
Серед випускників - захоплені в полон РФ курсанти Богдан Головаш та Владислав Костишин. Їхні лейтенантські погони і кортики чекають на них вдома. Боремося за повернення усіх наших 24 моряків додому pic.twitter.com/CZf6iyrXeR
"Лейтенантские погоны и кортики родителям пленных курсантов вручал командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко", - говорится в сообщении.
Также командующий ВМС сообщил, что курсанты Владислав Костышин и Богдан Головаш, чтобы приобрести необходимую морскую практику, проходили военную стажировку на захваченных катерах, ведь после выпуска их планировали назначить на должности на катера данного типа.
"Могу заверить, что по возвращению домой, наши лейтенанты обязательно станут командирами катеров и я уверен, они справятся со всеми трудностями", - сказал Воронченко.
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Напомним:
- 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
- После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
- Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.
- В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
- 16 января Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 военнопленным украинским морякам, которых обвиняют в РФ в незаконном пересечении границы РФ. Защитники моряков обжаловали решение суда.
- 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Москву немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и/или консульскую помощь в соответствии с действующими положениями международного гуманитарного права – в частности, Женевских конвенций.