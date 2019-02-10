Чоловіку, який кричав "лягай, Бандеро", готують підозру - Луценко

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Неділя, 10 лютого 2019, 18:02

Слідчі встановили особу чоловіка, який під час сутичок з активістами С14 біля Подільського управління поліції Києва бив ногами лежачого і вигукнув "Лягай, Бандеро!". 

Про це 10 лютого повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Усю ніч йшли слідчі дії. Вже знаємо, хто бив лежачу людину ногами і кричав про Бандеру.  Готуємо підозру", - повідомив він. 

Луценко нагадав, що 9 лютого ГПУ відкрила провадження про перевищення повноважень працівниками поліції.

"Слідчі ДБР мають дати оцінку насилля щодо учасників контрпікету та подальших дій поліцейських під райвідділком. ... Так само принципово дамо оцінку спробі захоплення приміщення райвідділку Нацполіції", - заявив генпрокурор. 

Українська правда

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Теми: поліція Генпрокуратура акції


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