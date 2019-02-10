Чоловіку, який кричав "лягай, Бандеро", готують підозру - Луценко
Неділя, 10 лютого 2019, 17:02
Слідчі встановили особи чоловіків, які під час сутичок з активістами С14 біля Подільського райуправління поліції Києва били ногами лежачого і вигукнули "Лягай, Бандеро!".
Про це 10 лютого повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
"Усю ніч йшли слідчі дії. Вже знаємо, хто бив лежачу людину ногами і кричав про Бандеру. Готуємо підозру", - повідомив він.
Луценко нагадав, що 9 лютого ГПУ відкрила провадження про перевищення повноважень працівниками поліції.
"Слідчі ДБР мають дати оцінку насилля щодо учасників контрпікету та подальших дій поліцейських під райвідділком. ... Так само принципово дамо оцінку спробі захоплення приміщення райвідділку Нацполіції", - заявив генпрокурор.
Нагадаємо,
- 9 лютого у Києві біля Подільського райвідділку поліції сталися сутички між правоохоронцями та членами С14, яких на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" було названо учасниками відповідної акції. Під час інциденту один з правоохоронців вигукнув "Лягай, Бандеро!".
- Згодом керівник поліції Києва Андрій Крищенко вибачився за дії правоохоронця.
- В результаті сутичок було затримано 40 осіб. В ніч на 10 лютого поліція винесла постанови про звільнення затриманих учасників руху С14.
- За фактом подій правоохоронці відкрили три кримінальних провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 341 (Захоплення державних будівель) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК.
- У ГПУ заявили, що за фактом інциденту до ЄРДР внесено відомості про скоєння правоохоронцями кримінального правопорушення.
Українська правда