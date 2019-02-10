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Чоловіку, який кричав "лягай, Бандеро", готують підозру - Луценко

Неділя, 10 лютого 2019, 17:02
Чоловіку, який кричав лягай, Бандеро, готують підозру - Луценко

Слідчі встановили особи чоловіків, які під час сутичок з активістами С14 біля Подільського райуправління поліції Києва били ногами лежачого і вигукнули "Лягай, Бандеро!". 

Про це 10 лютого повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Усю ніч йшли слідчі дії. Вже знаємо, хто бив лежачу людину ногами і кричав про Бандеру.  Готуємо підозру", - повідомив він. 

Луценко нагадав, що 9 лютого ГПУ відкрила провадження про перевищення повноважень працівниками поліції.

"Слідчі ДБР мають дати оцінку насилля щодо учасників контрпікету та подальших дій поліцейських під райвідділком. ... Так само принципово дамо оцінку спробі захоплення приміщення райвідділку Нацполіції", - заявив генпрокурор. 

Нагадаємо, 

Українська правда

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Теми: поліціяГенпрокуратураакції
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