Мужчине, который кричал "ложись, Бандера", готовят подозрение - Луценко

Следователи установили личности мужчин, которые во время столкновений с активистами С14 возле Подольского райуправления полиции Киева били ногами лежащего и выкрикивали "Ложись, Бандера!".

Об этом 10 февраля сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение", - сообщил он.

Луценко напомнил, что 9 февраля ГПУ открыла производство о превышении полномочий работниками полиции.

"Следователи ГБР должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикета и дальнейшим действиям полицейских под райотделом. ... Так же принципиально дадим оценку попытке захвата помещения райотдела Нацполиции", - заявил генпрокурор.

Напомним,