Мужчине, который кричал "ложись, Бандера", готовят подозрение - Луценко
Воскресенье, 10 февраля 2019, 17:02
Следователи установили личности мужчин, которые во время столкновений с активистами С14 возле Подольского райуправления полиции Киева били ногами лежащего и выкрикивали "Ложись, Бандера!".
Об этом 10 февраля сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение", - сообщил он.
Луценко напомнил, что 9 февраля ГПУ открыла производство о превышении полномочий работниками полиции.
"Следователи ГБР должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикета и дальнейшим действиям полицейских под райотделом. ... Так же принципиально дадим оценку попытке захвата помещения райотдела Нацполиции", - заявил генпрокурор.
Напомним,
- 9 февраля в Киеве возле Подольского райотдела полиции произошли столкновения между правоохранителями и членами С14, которых на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" был назван участниками соответствующей акции. Во время инцидента один из правоохранителей крикнул "Ложись, Бандера!".
- Позже начальник полиции Киева Андрей Крищенко извинился за действия правоохранителя.
- В результате столкновений были задержаны 40 человек, заявил глава Нацполиции Сергей Князев. В ночь на 10 февраля полиция вынесла постановления об освобождении задержанных участников движения С14.
- По факту событий полиция открыла три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.
- В ГПУ заявили, что по факту инцидента в ЕРДР внесены сведения о совершении правоохранителями уголовного преступления.
Украинская правда