Мужчине, который кричал "ложись, Бандера", готовят подозрение - Луценко

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Воскресенье, 10 февраля 2019, 18:02

Следователи установили личность мужчины, который во время столкновений с активистами С14 возле Подольского райуправления полиции Киева бил ногами лежащего и кричал "Ложись, Бандера!".

Об этом 10 февраля сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение", - сообщил он.

Луценко напомнил, что 9 февраля ГПУ открыла производство о превышении полномочий работниками полиции.

"Следователи ГБР должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикета и дальнейшим действиям полицейских под райотделом. ... Так же принципиально дадим оценку попытке захвата помещения райотдела Нацполиции", - заявил генпрокурор.

Напомним,

  • 9 февраля в Киеве возле Подольского райотдела полиции произошли столкновения между правоохранителями и членами С14, которых на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" был назван участниками соответствующей акции. Во время инцидента один из правоохранителей крикнул "Ложись, Бандера!".
  • Позже начальник полиции Киева Андрей Крищенко извинился за действия правоохранителя. 
  • В результате столкновений были задержаны 40 человек, заявил глава Нацполиции Сергей Князев. В ночь на 10 февраля полиция вынесла постановления об освобождении задержанных участников движения С14.
  • По факту событий полиция открыла три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.
  • В ГПУ заявили, что по факту инцидента в ЕРДР внесены сведения о совершении правоохранителями уголовного преступления. 

Украинская правда

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Темы: полиция Генпрокуратура акции


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