Вибори: За тиждень кримінальних проваджень побільшало на два десятки

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Неділя, 10 лютого 2019, 19:34

Протягом тижня територіальними органами Нацполіціі розпочато 24 кримінальних виробництва і складені 118 адмінпротоколів щодо порушень під час виборчої кампанії-2019.

Про це 10 лютого повідомили у департаменті комунікації МВС України. 

Станом на неділю, додатково зареєстровано 350 заяв та повідомлень про порушення, пов’язані з виборчим процесом.

Як заявив заступник глави МВС Сергій Яровий, під час масових заходів, які пов’язані з виборами, має бути задіяна "поліція діалогу".

"Усвідомлюємо рівень терористичної загрози, тому необхідно проводити фільтраційні заходи. Не допустимо, аби проносилась вогнепальна та холодна зброя, хімічні речовини", - зазначив Яровий. 

Також він заявив про необхідність взяти під контроль усі режимні приміщення, "особливо ті, де є зброя та таємні документи". 

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Нагадаємо, 

  • З початку виборчої кампанії станом на 7 лютого до поліції надійшло 761 повідомлення про порушення виборчого законодавства, відкрито 19 кримінальних проваджень та складено 170 адмінматеріалів за фактами порушення у виборчій сфері.
  • На сайті Нацполіції створили спеціальну рубрику, де правоохоронці акумулюватимуть повідомлення про порушення виборчого законодавства, з відповідною анотацією про перевірку цієї інформації і визначенням правової кваліфікації за тим чи іншим фактом.
  • Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.
  • Центрвиборчком завершив реєстрацію кандидатів, зареєструвавши 44 особи – рекордну для України кількість претендентів. 
  • У ЦВК також заявили, що президентська  виборча кампанія-2019 побила кілька рекордів

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019 поліція кримінал агітація


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