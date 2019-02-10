Вибори: За тиждень кримінальних проваджень побільшало на два десятки

Протягом тижня територіальними органами Нацполіціі розпочато 24 кримінальних виробництва і складені 118 адмінпротоколів щодо порушень під час виборчої кампанії-2019.

Про це 10 лютого повідомили у департаменті комунікації МВС України.

Станом на неділю, додатково зареєстровано 350 заяв та повідомлень про порушення, пов’язані з виборчим процесом.

Як заявив заступник глави МВС Сергій Яровий, під час масових заходів, які пов’язані з виборами, має бути задіяна "поліція діалогу".

"Усвідомлюємо рівень терористичної загрози, тому необхідно проводити фільтраційні заходи. Не допустимо, аби проносилась вогнепальна та холодна зброя, хімічні речовини", - зазначив Яровий.

Також він заявив про необхідність взяти під контроль усі режимні приміщення, "особливо ті, де є зброя та таємні документи".

Читайте також:

Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати

Нагадаємо,