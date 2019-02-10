Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори: За тиждень кримінальних проваджень побільшало на два десятки

Неділя, 10 лютого 2019, 18:34

Протягом тижня територіальними органами Нацполіціі розпочато 24 кримінальних виробництва і складені 118 адмінпротоколів щодо порушень під час виборчої кампанії-2019.

Про це 10 лютого повідомили у департаменті комунікації МВС України. 

Станом на неділю, додатково зареєстровано 350 заяв та повідомлень про порушення, пов’язані з виборчим процесом.

Як заявив заступник глави МВС Сергій Яровий, під час масових заходів, які пов’язані з виборами, має бути задіяна "поліція діалогу".

"Усвідомлюємо рівень терористичної загрози, тому необхідно проводити фільтраційні заходи. Не допустимо, аби проносилась вогнепальна та холодна зброя, хімічні речовини", - зазначив Яровий. 

Також він заявив про необхідність взяти під контроль усі режимні приміщення, "особливо ті, де є зброя та таємні документи". 

Читайте також: 

Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати

Нагадаємо, 

  • З початку виборчої кампанії станом на 7 лютого до поліції надійшло 761 повідомлення про порушення виборчого законодавства, відкрито 19 кримінальних проваджень та складено 170 адмінматеріалів за фактами порушення у виборчій сфері.
  • На сайті Нацполіції створили спеціальну рубрику, де правоохоронці акумулюватимуть повідомлення про порушення виборчого законодавства, з відповідною анотацією про перевірку цієї інформації і визначенням правової кваліфікації за тим чи іншим фактом.
  • Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.
  • Центрвиборчком завершив реєстрацію кандидатів, зареєструвавши 44 особи – рекордну для України кількість претендентів. 
  • У ЦВК також заявили, що президентська  виборча кампанія-2019 побила кілька рекордів

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019поліціякриміналагітація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
вибори президента 2019
Десять українців
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Як YouTube допоміг Зеленському стати президентом
2019 у статтях "Української правди". Чим жила країна
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
фото, відео Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: