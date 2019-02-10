Выборы: За неделю уголовных производств стало больше на два десятка

В течение недели территориальными органами Нацполиции начаты 24 уголовных производства и составлены 118 админпротоколов относительно нарушений в ходе избирательной кампании-2019.

Об этом 10 февраля сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины.

По состоянию на воскресенье, дополнительно зарегистрировано 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.

Как заявил замглавы МВД Сергей Яровой, во время массовых мероприятий, связанных с выборами, должна быть задействована "полиция диалога".

"Осознаем уровень террористической угрозы, поэтому необходимо проводить фильтрационные мероприятия. Не допустим, чтобы проносилось огнестрельное и холодное оружие, химические вещества", - отметил Яровой.

Также он заявил о необходимости взять под контроль все режимные помещения, "особенно те, где есть оружие и секретные документы".

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Напомним,