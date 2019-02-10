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Выборы: За неделю уголовных производств стало больше на два десятка

Воскресенье, 10 февраля 2019, 18:34

В течение недели территориальными органами Нацполиции начаты 24 уголовных производства и составлены 118 админпротоколов относительно нарушений  в ходе избирательной кампании-2019.  

Об этом 10 февраля сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины.

По состоянию на воскресенье, дополнительно зарегистрировано 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.

Как заявил замглавы МВД Сергей Яровой, во время массовых мероприятий, связанных с выборами, должна быть задействована "полиция диалога".

"Осознаем уровень террористической угрозы, поэтому необходимо проводить фильтрационные мероприятия. Не допустим, чтобы проносилось огнестрельное и холодное оружие, химические вещества", - отметил Яровой.

Также он заявил о необходимости взять под контроль все режимные помещения, "особенно те, где есть оружие и секретные документы".

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Напомним,

  • С начала избирательной кампании по состоянию на 7 февраля в полицию поступило 761 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, открыто 19 уголовных производств и составлен 170 админматериалов по фактам нарушения в избирательной сфере.
  • На сайте Нацполиции создали специальную рубрику, где правоохранители аккумулировать сообщения о нарушениях избирательного законодательства, с соответствующей инструкцией о проверке этой информации и определением правовой квалификации по тем или иным фактом.
  • Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
  • Центризбирком завершил регистрацию кандидатов, зарегистрировав 44 человека - рекордное для Украины количество претендентов.
  • В ЦИК также заявили, что президентская избирательная кампания-2019 побила несколько рекордов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019полициякриминалагитация
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