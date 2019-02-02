Юна українська тенісистка пробилась до фіналу WTA у Таїланді

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Субота, 2 лютого 2019, 19:09

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до фіналу турніру WTA International - Toyota Thailand Open (Хуахін, Таїланд) - з призовим фондом 250 тисяч доларів.

Як повідомляє TennisUa.org, у півфіналі 18-річна українка у двох партіях обіграла представницю Польщі Магду Лінетт: 6:4, 6:3.

Суперницею українки у фіналі стане австралійка Айла Томлянович, яку Ястремська обіграла минулоріч на турнірі у Пекіні (6:2, 3:6, 6:2).

Незалежно від результату фінального матчу у понеділок Ястремська вперше увійде в число 40 найсильніших тенісисток планети.

 

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Ястремська виграла турнір у Гонконзі, ставши наймолодшою ​​тенісисткою, яка перемогла у фіналі турніру серії WTA.

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Теми: спорт


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