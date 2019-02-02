Юна українська тенісистка пробилась до фіналу WTA у Таїланді
Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до фіналу турніру WTA International - Toyota Thailand Open (Хуахін, Таїланд) - з призовим фондом 250 тисяч доларів.
Як повідомляє TennisUa.org, у півфіналі 18-річна українка у двох партіях обіграла представницю Польщі Магду Лінетт: 6:4, 6:3.
Суперницею українки у фіналі стане австралійка Айла Томлянович, яку Ястремська обіграла минулоріч на турнірі у Пекіні (6:2, 3:6, 6:2).
Незалежно від результату фінального матчу у понеділок Ястремська вперше увійде в число 40 найсильніших тенісисток планети.
Winning in style!@D_Yastremska books her place in the @ThailandOpenHH final.— WTA (@WTA) February 2, 2019
She knocks out Linette 6-4, 6-3. pic.twitter.com/PcOoZyhjus
Нагадаємо, у жовтні 2018 року Ястремська виграла турнір у Гонконзі, ставши наймолодшою тенісисткою, яка перемогла у фіналі турніру серії WTA.