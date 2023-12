Юна українська тенісистка пробилась до фіналу WTA у Таїланді

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до фіналу турніру WTA International - Toyota Thailand Open (Хуахін, Таїланд) - з призовим фондом 250 тисяч доларів.

Як повідомляє TennisUa.org, у півфіналі 18-річна українка у двох партіях обіграла представницю Польщі Магду Лінетт: 6:4, 6:3.

Суперницею українки у фіналі стане австралійка Айла Томлянович, яку Ястремська обіграла минулоріч на турнірі у Пекіні (6:2, 3:6, 6:2).

Незалежно від результату фінального матчу у понеділок Ястремська вперше увійде в число 40 найсильніших тенісисток планети.

Winning in style!@D_Yastremska books her place in the @ThailandOpenHH final.



She knocks out Linette 6-4, 6-3. pic.twitter.com/PcOoZyhjus