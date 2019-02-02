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Юная украинская теннисистка пробилась в финал WTA в Таиланде

Суббота, 2 февраля 2019, 18:09
Юная украинская теннисистка пробилась в финал WTA в Таиланде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA International - Toyota Thailand Open (Хуахин, Таиланд) - с призовым фондом 250 тысяч долларов. 

Как сообщает TennisUa.org, в полуфинале 18-летняя украинка в двух партиях обыграла представительницу Польши Магду Линетт: 6-4 6-3. 

Соперницей украинки в финале станет австралийка Айла Томлянович, которую Ястремская обыграла в прошлом году на турнире в Пекине (6:2, 3:6, 6:2).

Вне зависимости от исхода финального матча в понедельник Ястремская впервые войдет в число 40 сильнейших теннисисток планеты.

 
Напомним, в октябре 2018 года Ястремская выиграла турнир в Гонконге, став самой молодой теннисисткой, победившей в финале турнира серии WTA. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
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