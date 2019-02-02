Юная украинская теннисистка пробилась в финал WTA в Таиланде
Суббота, 2 февраля 2019, 18:09
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA International - Toyota Thailand Open (Хуахин, Таиланд) - с призовым фондом 250 тысяч долларов.
Как сообщает TennisUa.org, в полуфинале 18-летняя украинка в двух партиях обыграла представительницу Польши Магду Линетт: 6-4 6-3.
Соперницей украинки в финале станет австралийка Айла Томлянович, которую Ястремская обыграла в прошлом году на турнире в Пекине (6:2, 3:6, 6:2).
Вне зависимости от исхода финального матча в понедельник Ястремская впервые войдет в число 40 сильнейших теннисисток планеты.
Winning in style!@D_Yastremska books her place in the @ThailandOpenHH final.— WTA (@WTA) February 2, 2019
She knocks out Linette 6-4, 6-3. pic.twitter.com/PcOoZyhjus
Напомним, в октябре 2018 года Ястремская выиграла турнир в Гонконге, став самой молодой теннисисткой, победившей в финале турнира серии WTA.