Юная украинская теннисистка пробилась в финал WTA в Таиланде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA International - Toyota Thailand Open (Хуахин, Таиланд) - с призовым фондом 250 тысяч долларов.

Как сообщает TennisUa.org, в полуфинале 18-летняя украинка в двух партиях обыграла представительницу Польши Магду Линетт: 6-4 6-3.

Соперницей украинки в финале станет австралийка Айла Томлянович, которую Ястремская обыграла в прошлом году на турнире в Пекине (6:2, 3:6, 6:2).

Вне зависимости от исхода финального матча в понедельник Ястремская впервые войдет в число 40 сильнейших теннисисток планеты.

