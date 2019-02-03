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Українців вже попереджають про підйом води в річках: відлига

Неділя, 3 лютого 2019, 08:33

3-5 лютого у зв’язку iз потеплінням та снiготаненням очікується руйнування пiдйом рiвнiв води на річках Закарпаття, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

"Очікується руйнування льодових явищ з пiдйомами рiвнiв води над рівнями на рiчках Закарпатської областi - на 0,5-1,5 м;  на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута, Сiрету (Чернівецька, Івано-Франківська обл.) - на 0,3-1,3 м, можливе формування заторiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води", - попередили синоптики. 

Також очікується підйом води на рівнинних притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) та на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) - на 0,2-0,7 м, на рiчках басейну Прип'ятi на 0,1-0,5 м, з можливим виходом води на окремі понижені дiлянки заплав у межах Волинської областi.

3 лютого у більшості областей України очікуються тумани з видимістю 200-500 м (І рівень небезпечності), на дорогах місцями, крім півдня, ожеледиця.

 

Українська правда
Теми: ДСНСпогода
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