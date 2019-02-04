В окупованому Криму знищили дамбу сховища відходів, все йде в море - ЗМІ

На території Нижньо-Чурбашського хвостосховища, що в окупованій Керчі, через незаконний видобуток піску з урочища Плавні, зруйновано дамбу, яка перешкоджала потраплянню відходів у море.

Про це повідомляє Керч.ФМ.

"Видобуток піску з Плавнів Нижньо-Чурбашського хвостосховища, незважаючи на обурення екологів, громадськості та правоохоронних органів, щодня стає все більшим. Тим страшніше пряме промивання піску, коли злив відбувається безпосередньо в канал, з'єднаний з морем. Таким чином, весь бруд від промивання та видобутку піску йде на міський пляж", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поряд з могильником журналісти бачили мертвих лисенят.

Як повідомляє "Укрінформ", з посиланням на дані Міністерства тимчасово окупованих територій, вибірка піску з токсичного хвостосховища поблизу Керчі є прямим порушенням окупаційною владою екологічного законодавства. Крім того, проведення таких робіт створює надзвичайну ситуацію і загрожує здоров'ю людей та екології Чорного моря.

Повідомляється, що видобуток і промивання піску провокує різні захворювання, у самому піску містяться хімічні речовини - миш'як, ванадій, фосфор і залізо - в концентрації, що значно перевищує безпечні для життя і здоров'я людей норми.

Так, за даними МінТОТ, в хвостах кількість миш'яку перевищує гранично допустиму концентрацію (ГДК) в 500 разів. Вміст сурми втричі ГДК, ванадію – в 3,5 рази, хрому – в 1420 разів, фосфору і заліза – 341 і 370 відповідно.

Зазначається, що в піску дамби, що межує з відходами, вміст миш'яку в 377 разів вище ГДК. В глибині насипу концентрація небезпечних речовин зменшується, але їх у 40 разів більше за ГДК.

За інформацією ЗМІ, цей токсичний пісок використовується при будівництві Керченського мосту.

Нижньо-Чурбашське хвостосховище – це спеціальна споруда для безпечного зберігання токсичних речовин. Воно експлуатувалося з 1968 року і призначалася для збору отруйних відходів збагачення руд Камиш-Бурунського залізорудного комбінату. Скидання пульпи у хвостосховище було припинено в 1994 році разом з роботою комбінату.