На Житомирщині двоє чоловіків торгували зброєю з військової частини

Співробітники СБУ затримали на Житомирщині двох чоловіків, які торгували краденою з військової частини зброєю.

Про це повідомляє сайт спецслужби.

Незаконний бізнес влаштували двоє раніше судимих мешканців Новограда-Волинського. "Клієнтів" вони шукали серед своїх знайомих та представників місцевих кримінальних кіл.

"Затримали обох правопорушників поблизу Новограда-Волинського під час чергової спроби продажу двох автоматів із магазинами, пістолета з набоями та глушника, за які вони планували виручити 65 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час спецоперації один із зловмисників намагався чинити збройний опір співробітникам СБУ.

"Зі схрону, облаштованого у лісосмузі неподалік районного центру, правоохоронці вилучили ще два автомати, три пістолети, глушники та набої різного калібру", - йдеться в повідомленні.

За даним фатом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 410 (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.