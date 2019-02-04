В Житомирской области двое мужчин торговали оружием из воинской части

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Понедельник, 4 февраля 2019, 10:13

Сотрудники СБУ задержали в Житомирской области двух мужчин, которые торговали ворованным из воинской части оружием.

Об этом сообщает сайт спецслужбы.

Незаконный бизнес вели двое ранее судимых жителей Новоград-Волынского. "Клиентов" они искали среди своих знакомых и представителей местных криминальных кругов.

"Задержали обоих правонарушителей близ Новоград-Волынского во время очередной попытки продажи двух автоматов с магазинами, пистолета с патронами и глушителя, за которые они планировали выручить 65 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

 

Отмечается, что в ходе спецоперации один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление сотрудникам СБУ.

"Из схрона, оборудованного в лесополосе недалеко от районного центра, правоохранители изъяли еще два автомата, три пистолета, глушители и патроны различного калибра", - говорится в сообщении. 

 

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Украинская правда

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Темы: Житомир СБУ оружие


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