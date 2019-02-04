Аналізи полоненого моряка Ейдера показали у нього гепатит – адвокати
У наймолодшого утримуваного в Росії українського військового моряка Андрія Ейдера виявили вірус гепатиту В і С.
Про це повідомила адвокат Олександра Маркова, передає захисник Микола Полозов у Facebook.
"Андрій (Ейдер - УП) приніс той самий епікриз, який йому видали під час відправлення з "Матросской тишины". Далі просто цитата: "Anti-HCV (вірус гепатиту С - УП) - позитивний від 20.11.2018, HBsAg (гепатит В - УП) позитивний від 20.11.2018", - написала Маркова.
Захисниця зауважує, що аналізи датовані 20 листопада 2018 року – тоді 24 українських моряки ще не потрапили у російський полон, адже це сталося 25 листопада і відповідно ці аналізи тоді ніяк не могли взяти в РФ.
Крім того, за її словами, інформацію про гепатит В і С Андрію Ейдеру росіяни повідомили лише під час переведення з "Матросской тишины" в "Лефортово". В самій "Матросской тишине" хлопцеві нічого не повідомляли про можливе захворювання.
4 лютого у Андрія Ейдера взяли повторний аналіз.
"Подивимося, які результати будуть цього разу. Сподіваюся, що лікарі в Лефортово будуть більш адекватними", - зазначила Маркова.
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Нагадуємо:
- 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна і захопилидва малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом з 24 моряками, 3 з яких зазнали поранень.
- Затриманих українських моряків доставили до окупованого Росією Криму і заарештували за підозрою у "порушенні російських кордонів". Згодом з Сімферополя їх відправили до СІЗО "Лефортово" у Москві.
- Усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими.
- На думку адвоката Іллі Новікова, суд у справі військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік.
- 12 січня у Федеральній службі виконання покарань заявили, що найближчими днями поранені під час атаки російських прикордонників українські моряки будуть виписані з лікарні СІЗО і поміщені до загальних камер.
- Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці - до 24 та 26 квітня - "арешт" всім 24 військовополоненим українським морякам. Захисники моряків оскаржили це рішення суду.
- 25 січня ФСБ РФ повідомила адвокатів поранених моряків та представника СБУ, що вони направили в управління ФСВП РФ документ про переведення їх з медчастини СІЗО "Матросская тишина" у СІЗО "Лефортово".
- 27 січня російська активістка Вікторія Івлєва повідомила, що у Москві трьох військовополонених українських моряків - Андрія Ейдера, Андрія Артеменка та Василя Сороку - перевели з медчастини у "Матросской тишине" до СІЗО Лефортово.
- 2 лютого адвокати моряків повідомили, що наймолодшого утримуваного в Росії українця Андрія Ейдера у російській в’язниці могли заразити гепатитом.