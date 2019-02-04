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Аналізи полоненого моряка Ейдера показали у нього гепатит – адвокати

Понеділок, 4 лютого 2019, 17:53
Аналізи полоненого моряка Ейдера показали у нього гепатит – адвокати

У наймолодшого утримуваного в Росії українського військового моряка Андрія Ейдера виявили вірус гепатиту В і С.

Про це повідомила адвокат Олександра Маркова, передає захисник Микола Полозов у Facebook.

"Андрій (Ейдер - УП) приніс той самий епікриз, який йому видали під час відправлення з "Матросской тишины". Далі просто цитата: "Anti-HCV (вірус гепатиту С - УП) - позитивний від 20.11.2018, HBsAg (гепатит В - УП) позитивний від 20.11.2018", - написала Маркова.

Захисниця зауважує, що аналізи датовані 20 листопада 2018 року – тоді 24 українських моряки ще не потрапили у російський полон, адже це сталося 25 листопада і відповідно ці аналізи тоді ніяк не могли взяти в РФ.

Крім того, за її словами, інформацію про гепатит В і С Андрію Ейдеру росіяни повідомили лише під час переведення з "Матросской тишины" в "Лефортово". В самій "Матросской тишине" хлопцеві нічого не повідомляли про можливе захворювання.

4 лютого у Андрія Ейдера взяли повторний аналіз.

"Подивимося, які результати будуть цього разу. Сподіваюся, що лікарі в Лефортово будуть більш адекватними", - зазначила Маркова.

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Нагадуємо:

Українська правда

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Теми: полоненіКерченська протока Росіяздоров'я
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