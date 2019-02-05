Порошенко обіцяє звільнити всіх в’язнів Кремля

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Вівторок, 5 лютого 2019, 08:24

Президент Петро Порошенко запевняє, що всі полонені, заручники та політв'язні Кремля повернуться додому.

Таку обіцянку він дав під час програми "Свобода слова", повідомляє прес-служба глави держави.

"Ми точно переможемо, і вони точно будуть дома, бо для Путіна стає все менше і менше сенсу. Для нього це вже стало як валіза без ручки. Він не знає, що з цим робити і як зберегти обличчя. Ми допоможемо повернути хлопців додому", - сказав Порошенко.

Він додав, що для звільнення українців "ведеться складна робота".

Нагадаємо:

  • Україна тривалий час веде переговори про обмін росіян, затриманих і засуджених в Україні, на політв'язнів Кремля та заручників на окупованих територіях.
  • 21 грудня 2018 року Україна пропонувала Росії провести обмін утримуваних осіб у форматі 22 на 22 і 79 на 19 5 січня.
  • Але Росія та її маріонетки проігнорували цю пропозицію.

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Теми: Порошенко заручники політв'язні Росія


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