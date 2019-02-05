Порошенко обіцяє звільнити всіх в’язнів Кремля

Президент Петро Порошенко запевняє, що всі полонені, заручники та політв'язні Кремля повернуться додому.

Таку обіцянку він дав під час програми "Свобода слова", повідомляє прес-служба глави держави.

"Ми точно переможемо, і вони точно будуть дома, бо для Путіна стає все менше і менше сенсу. Для нього це вже стало як валіза без ручки. Він не знає, що з цим робити і як зберегти обличчя. Ми допоможемо повернути хлопців додому", - сказав Порошенко.

Він додав, що для звільнення українців "ведеться складна робота".

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