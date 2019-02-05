Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики заявляють, що засудили до 13 років в'язниці "диверсанта СБУ"

Вівторок, 5 лютого 2019, 12:02

Так званий воєнний суд незаконного військового формування "ЛНР" засудив жителя міста Антрацит, який нібито співпрацював із Службою безпеки України, до 13 років позбавлення волі.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс", посилаючись на т.зв. прес-службу карального відомства сепаратистів "МГБ ЛНР".

Повідомляється, що житель Антрациту Валерій Тарасюк був затриманий "в ході проведення заходів із виявлення та припинення розвідувально-диверсійної діяльності на території Луганської народної республіки".

Бойовики стверджують, що чоловік був завербований співробітниками СБУ на контрольно-пропускному пункті "Майорськ-Зайцеве".

"Йому присвоїли псевдонім "Механік" і поставили завдання з постачання предметами і матеріалами українських диверсійно-розвідувальних груп, що діяли на території республіки", - заявили в "МГБ ЛНР".

"За завданням своїх кураторів з СБУ Тарасюк неодноразово здійснював доставку озброєння і боєприпасів, закамуфльованих під засоби домашнього вжитку", - стверджують там.

Теми: ОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: