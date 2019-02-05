Бойовики заявляють, що засудили до 13 років в'язниці "диверсанта СБУ"

Так званий воєнний суд незаконного військового формування "ЛНР" засудив жителя міста Антрацит, який нібито співпрацював із Службою безпеки України, до 13 років позбавлення волі.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс", посилаючись на т.зв. прес-службу карального відомства сепаратистів "МГБ ЛНР".

Повідомляється, що житель Антрациту Валерій Тарасюк був затриманий "в ході проведення заходів із виявлення та припинення розвідувально-диверсійної діяльності на території Луганської народної республіки".

Бойовики стверджують, що чоловік був завербований співробітниками СБУ на контрольно-пропускному пункті "Майорськ-Зайцеве".

"Йому присвоїли псевдонім "Механік" і поставили завдання з постачання предметами і матеріалами українських диверсійно-розвідувальних груп, що діяли на території республіки", - заявили в "МГБ ЛНР".

"За завданням своїх кураторів з СБУ Тарасюк неодноразово здійснював доставку озброєння і боєприпасів, закамуфльованих під засоби домашнього вжитку", - стверджують там.