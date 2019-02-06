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Чоловік знайшов 3 мішки бойових гранат у кущах на Хмельниччині

Середа, 6 лютого 2019, 14:09
Чоловік знайшов 3 мішки бойових гранат у кущах на Хмельниччині

Поліцейські вилучили три мішки зі 185 бойовими гранатами і підривниками у Хмельницькій області.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Мішки з небезпечними предметами знайшов у чагарнику біля села місцевий мешканець. На місце події він викликав правоохоронців.

"Поліцейські вилучили 185 штук бойових корпусів ручних осколкових наступальних гранат типу "РГД-5" та 28 штатних пакувань із підривниками до ручних гранат типу "УЗРГМ-2" у кількості 280 штук", - йдеться в повідомленні. 

 

Небезпечну знахідку направили на експертизу.

"За попередньою інформацією, боєприпаси були виготовлені ще за радянських часів", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).

Українська правда
Теми: Хмельницькийполіціязброя
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