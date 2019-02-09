До Авакова приїхали "небайдужі громадяни": нагадали про справу Гандзюк

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Субота, 9 лютого 2019, 23:39

Під маєтком глави МВС України Арсена Авакова відбулася акція, учасники якої "нагадали міністру про провину, що справа Катерини Гандзюк досі не розслідувана". 

Про це ввечері 9 лютого повідомили на сторінці ініціативної групи "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Небайдужі громадяни завітали в гості до міністра Авакова. ... Нагадали, що є і його вина в тому, що справа Катерини Гандзюк досі не розслідувана", - йдеться у повідомленні. 

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фото зі сторінки ініціативної групи "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Міністру не подобаються мирні мітинги. Активістів, які прийшли на зустріч із Тимошенко, щоб запитати про те, як довго ще Мангер буде займати місце у "Батьківщині" та перебувати на своїй посаді, "спакували" правоохоронці. ... До них застосував газ та побив колишній "Беркут". ... 21 затриманий з травмами різного ступеню тяжкості", - заявили учасники акції. 

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Нагадаємо, 

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