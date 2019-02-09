До Авакова приїхали "небайдужі громадяни": нагадали про справу Гандзюк
Під маєтком глави МВС України Арсена Авакова відбулася акція, учасники якої "нагадали міністру про провину, що справа Катерини Гандзюк досі не розслідувана".
Про це ввечері 9 лютого повідомили на сторінці ініціативної групи "Хто замовив Катю Гандзюк?".
"Небайдужі громадяни завітали в гості до міністра Авакова. ... Нагадали, що є і його вина в тому, що справа Катерини Гандзюк досі не розслідувана", - йдеться у повідомленні.11b 1510
"Міністру не подобаються мирні мітинги. Активістів, які прийшли на зустріч із Тимошенко, щоб запитати про те, як довго ще Мангер буде займати місце у "Батьківщині" та перебувати на своїй посаді, "спакували" правоохоронці. ... До них застосував газ та побив колишній "Беркут". ... 21 затриманий з травмами різного ступеню тяжкості", - заявили учасники акції.
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Нагадаємо,
- 9 лютого на Контрактовій площі у Києві правоохоронці затримали групу осіб - учасників руху С14. За повідомленням поліції, молодиків затримали "із зеленкою, газовими балончиками та ножами".
- В цей час на Подолі мав відбутися виступ кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Під час її виступу учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" планували провести акцію, а учасники С14 приєднатися до неї.
- Затриманих доправили до відділення поліції, звідки згодом випустили, але забрали особисті р
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