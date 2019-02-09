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До Авакова приїхали "небайдужі громадяни": нагадали про справу Гандзюк

Субота, 9 лютого 2019, 22:39

Під маєтком глави МВС України Арсена Авакова відбулася акція, учасники якої "нагадали міністру про провину, що справа Катерини Гандзюк досі не розслідувана". 

Про це ввечері 9 лютого повідомили на сторінці ініціативної групи "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Небайдужі громадяни завітали в гості до міністра Авакова. ... Нагадали, що є і його вина в тому, що справа Катерини Гандзюк досі не розслідувана", - йдеться у повідомленні. 

 
 
 
фото зі сторінки ініціативної групи "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Міністру не подобаються мирні мітинги. Активістів, які прийшли на зустріч із Тимошенко, щоб запитати про те, як довго ще Мангер буде займати місце у "Батьківщині" та перебувати на своїй посаді, "спакували" правоохоронці. ... До них застосував газ та побив колишній "Беркут". ... 21 затриманий з травмами різного ступеню тяжкості", - заявили учасники акції. 

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Нагадаємо, 

  • 9 лютого на Контрактовій площі у Києві правоохоронці затримали групу осіб - учасників руху С14. За повідомленням поліції, молодиків затримали "із зеленкою, газовими балончиками та ножами". 
  • В цей час на Подолі мав відбутися виступ кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Під час її виступу учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" планували провести акцію, а учасники С14 приєднатися до неї. 
  • Затриманих доправили до відділення поліції, звідки згодом випустили, але забрали особисті речі. Активісти С14 вимагали повернути речі, у приміщенні управління поліції сталася штовханина, після чого правоохоронці застосували силу до активістів.
  • У поліції заявили, що за фактом подій розпочато три кримінальних провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 341 (Захоплення державних будівель) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК. 
  • За даними глави Нацполіції Сергія Князєва, в результаті сутичок під будівлею управління поліції було затримано 40 осіб.
  • За повідомленням ГПУ, до ЄРДР за фактом подій внесено відомості про скоєння правоохоронцями кримінального правопорушення. 
  • Херсонська активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада під час лікування в результаті нападу на неї з сірчаною кислотою
  • У грудні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що замовники, організатори та виконавці вбивства Гандзюк встановлені. Правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк громадянину на прізвище Левін.
  • Батько Гандзюк заявив, що організатор вбивства його доньки співпрацював з партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером та партійцем БПП Андрієм Гордєєвим. 
  • Після цього Владислав Мангер заявив, що припиняє членствоу "Батьківщині" на час розслідування.
  • 4 лютого учасники ініціативної групи "Хто замовив Катю Гандзюк" пікетували адміністрацію президента України Порошенка та офіс партії "Батьківщина", вимагаючи покарати винних у її вбивстві та вимагаючи виключити з лав партії голову Херсонської облради Володимира Мангера, якого вони вважають причетним до справи.  

Українська правда

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Теми: напад на ГандзюкАваковакції
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