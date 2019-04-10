Порошенко сделал предложение Зеленскому по дебатам: 14.04, 14:14

Кандидат в президенты Петр Порошенко будет ждать своего оппонента Владимира Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".

Об этом заявил пресс-секретарь избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге 10 апреля.

"Закон предусматривает обязательность дебатов на общественном телевидении в последнюю пятницу. Поэтому 19 апреля мы точно знаем, что будет в графике Порошенко на 20:00: он должен в это время прибыть на "Общественное телевидение". И он там точно будет, так как участия в таких дебатах во втором туре четко требует закон "О выборах президента Украины", – сказал он.

"Петр Порошенко так же прибудет на дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК "Олимпийский". И еще раз настойчиво повторяет свое приглашение к Зеленскому: не бояться дебатов, не избегать – прийти и за неделю до выборов в прямой трансляции, на глазах у всего общества раскрыть свою неизвестную позицию по актуальным вопросам, стратегии развития Украины", – заявил Медведев.

"Порошенко так же готов в другой день – возможно, и 19-го числа, прибыть на дебаты на стадионе, как предлагает Зеленский. Но приглашение Зеленского не должно совпадать по времени с тем временем, в которое закон требует от кандидатов быть на дебатах на "Общественном телевидении", – добавил спикер штаба Порошенко.

Медведев подчеркнул: "Нельзя подменить самого кандидата его свитой. Нельзя подменить программное видение кандидата программными заявлениями членов его команды – тем более, когда они противоречат друг другу... Тем более, что у кандидата нет политического опыта, политического образования и готовности возглавлять страну в такое сложное время".

По словам Медведева, должно быть несколько раундов дебатов – и это должна быть содержательная дискуссия, ведь пока Зеленский "скрывается от дебатов и избегает контактов со СМИ" – и его позиция по НАТО, языку, поместной православной церкви и так далее не понятна.

Представитель штаба Порошенко сказал, что "поскольку команда тщательно скрывает от общества самого кандидата, а позиция Зеленского напоминает уравнение со сплошными неизвестными, то состав свиты, которая будет играть этого короля, вызывает большой общественный интерес".

"Кто и что в результате сможет вылепить из этого пластилина – остается большой загадкой несмотря на то, что до дня решающего голосования есть только 9 дней", – заявил он.

По словам представителя Порошенко, Зеленский собрал в команду "Ноев ковчег", и некоторые эксперты когда-то декларировали свою принадлежность к "русскому миру" или ностальгию по Советскому Союзу, а один из экспертов даже руководил ОО "Отчизна-Русь".

При этом Медведэв сказал, что штаб Зеленского "постоянно распространяет фейки": якобы в 2014 году Порошенко не хотел участвовать в дебатах, хотя он дебатировал с Василием Сушко и Зоряном Шкиряком перед первым туром, а второго тура просто не было.

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Напомним: