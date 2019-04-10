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Аваков на Кабмине пошел против Порошенко

Среда, 10 апреля 2019, 15:47
Аваков на Кабмине пошел против Порошенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, потому что его увольняют "по политическим мотивам".

Об этом Аваков сказал в комментарии "Украинской правде".

"Он (Степанов – УП) противодействовал фальсификации, противодействовал "сетке" (технология подкупа избирателей – УП) – его увольняют", – считает глава МВД.

Решение об отставке главы Одесской областной государственной администрации он назвал "негосударственным".

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Призрак Авакова, или #КомандаПорошенко и честные выборы

"МАГи и ролевые игры. Как работают избирательная "пирамида" Тимошенко и "сетка" Порошенко"

Напомним:

  • В понедельник 8 апреля на сайте президента был обнародован указ об отстраненииот должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
  • Сам Степанов отказался покидать пост и назвал указ президента незаконным.
  • Глава Одесской области связал отстранение якобы с тем, что "обеспечил честные выборы".
  • 10 апреля Кабинет министров согласовал отставку Степанова.
  • Вместе с тем у Петра Порошенко не комментировали причины увольнения Степанова.
  • По результатам первого тура выборов президента, в Одесской области победил шоумен Владимир Зеленский (41,26%), представитель оппозиционных сил Юрий Бойко занял второе место (21,82%), Порошенко стал третьим с 9,08% электоральной поддержки.
  • В пресс-службе Тимошенко заявили, что Нацполиция начала два уголовных производства по ее заявлениям – о подкупе избирателей в пользу Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.
  • Глава МВС Арсен Аваков заявил, что нардеп от БПП Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
  • Кроме того, как выясняли журналисты, общественные организации, которые под видом социальных опросов провели сбор личных данных избирателей для подкупа, связаны Березником.
  • В то же время, СБУ заявляла, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата. Ее организатором якобы является депутат "Батькивщины" Валерий Дубиль.

Украинская правда
Темы: АваковПорошенкоКабинет министров
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