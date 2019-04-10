Аваков на Кабмине пошел против Порошенко

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Среда, 10 апреля 2019, 15:47

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, потому что его увольняют "по политическим мотивам".

Об этом Аваков сказал в комментарии "Украинской правде".

"Он (Степанов – УП) противодействовал фальсификации, противодействовал "сетке" (технология подкупа избирателей – УП) – его увольняют", – считает глава МВД.

Решение об отставке главы Одесской областной государственной администрации он назвал "негосударственным".

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Призрак Авакова, или #КомандаПорошенко и честные выборы

"МАГи и ролевые игры. Как работают избирательная "пирамида" Тимошенко и "сетка" Порошенко"

Напомним:

  • В понедельник 8 апреля на сайте президента был обнародован указ об отстраненииот должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
  • Сам Степанов отказался покидать пост и назвал указ президента незаконным.
  • Глава Одесской области связал отстранение якобы с тем, что "обеспечил честные выборы".
  • 10 апреля Кабинет министров согласовал отставку Степанова.
  • Вместе с тем у Петра Порошенко не комментировали причины увольнения Степанова.
  • По результатам первого тура выборов президента, в Одесской области победил шоумен Владимир Зеленский (41,26%), представитель оппозиционных сил Юрий Бойко занял второе место (21,82%), Порошенко стал третьим с 9,08% электоральной поддержки.
  • В пресс-службе Тимошенко заявили, что Нацполиция начала два уголовных производства по ее заявлениям – о подкупе избирателей в пользу Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.
  • Глава МВС Арсен Аваков заявил, что нардеп от БПП Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
  • Кроме того, как выясняли журналисты, общественные организации, которые под видом социальных опросов провели сбор личных данных избирателей для подкупа, связаны Березником.
  • В то же время, СБУ заявляла, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата. Ее организатором якобы является депутат "Батькивщины" Валерий Дубиль.

Украинская правда

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Темы: Аваков Порошенко Кабинет министров


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