Аваков на Кабмине пошел против Порошенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, потому что его увольняют "по политическим мотивам".

Об этом Аваков сказал в комментарии "Украинской правде".

"Он (Степанов – УП) противодействовал фальсификации, противодействовал "сетке" (технология подкупа избирателей – УП) – его увольняют", – считает глава МВД.

Решение об отставке главы Одесской областной государственной администрации он назвал "негосударственным".

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Напомним: