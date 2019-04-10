У Києві під офіс команди кандидата у президенти Володимира Зеленського в Печерському районі приїхали люди з символікою Автомайдану, закликають кандидата здати аналізи VADA.

Про це близько 16.20 повідомила у Facebook команда Зеленського.

У прес-службі кандидата, заявили, що висвітлити події під їхнім офісом приїхав лише телеканал "Прямий", якого пов'язують з чинним президентом.

Коментатор також запевнив, що на місці події є патруль поліції.

Кілька годин тому громадський рух Автомайдан у Facebook публікував інформацію про те, що активісти збираються до офісів Зеленського і Адміністрації президента "з вимогою здати тести та довести, що кандидати не наркомани і не алкоголіки".

До цього остання публікація на сторінці руху датована 5 грудня 2018 року.

Водночас, всеукраїнське об'єднання "Автомайдан" пізніше опублікувало спростування інформації.

За словами активісти ВО Катерини Бутко, громадський рух, котрий приїхав під стіни офісу Зеленського, немає до них ніякого відношення.

Бутко в коментарі "Українській правді" пояснила, що рух створив екс-учасник всеукраїнського об'єднання Сергій Коба, якого часто ловили на спробах використання імені Автомайдану у своїх власних корисливих цілях.

За її словами, Кобу виключили з ВО у 2015 році, напередодні парламентських виборів, тому що піймали на пропозиціях влаштовувати мітинги на чиюсь підтримку чи навпаки.

Також вона розповіла, що після Майдану з'явилося багато фейкових сторінок об'єднання, які активізовуються ближче до важливих державних подій, наприклад, виборів.

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