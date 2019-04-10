Під офіс Зеленського приїхав нібито Автомайдан: хоче аналізів
У Києві під офіс команди кандидата у президенти Володимира Зеленського в Печерському районі приїхали люди з символікою Автомайдану, закликають кандидата здати аналізи VADA.
Про це близько 16.20 повідомила у Facebook команда Зеленського.
У прес-службі кандидата, заявили, що висвітлити події під їхнім офісом приїхав лише телеканал "Прямий", якого пов'язують з чинним президентом.
Коментатор також запевнив, що на місці події є патруль поліції.
Кілька годин тому громадський рух Автомайдан у Facebook публікував інформацію про те, що активісти збираються до офісів Зеленського і Адміністрації президента "з вимогою здати тести та довести, що кандидати не наркомани і не алкоголіки".
До цього остання публікація на сторінці руху датована 5 грудня 2018 року.
Водночас, всеукраїнське об'єднання "Автомайдан" пізніше опублікувало спростування інформації.
За словами активісти ВО Катерини Бутко, громадський рух, котрий приїхав під стіни офісу Зеленського, немає до них ніякого відношення.
Бутко в коментарі "Українській правді" пояснила, що рух створив екс-учасник всеукраїнського об'єднання Сергій Коба, якого часто ловили на спробах використання імені Автомайдану у своїх власних корисливих цілях.
За її словами, Кобу виключили з ВО у 2015 році, напередодні парламентських виборів, тому що піймали на пропозиціях влаштовувати мітинги на чиюсь підтримку чи навпаки.
Також вона розповіла, що після Майдану з'явилося багато фейкових сторінок об'єднання, які активізовуються ближче до важливих державних подій, наприклад, виборів.
Нагадаємо:
- 10 квітня український боксер Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти приїхати з 15-ї до 18-ї години на стадіон НСК "Олімпійський" для здачі аналізів представникам VADA.
- Порошенко погодився і здав аналізи повторно, а в Зеленського відмовилися.
- У вівторок 9 квітня у Києві біля офісу Зеленського в Печерському районі зібрався натовп.
- Серед організаторів мітингу під офісом Зеленського є районний депутат з фракції "Блоку Петра Порошенка".
- За годину до початку акції в команді Зеленського заявили, що під одним із офісів команди невідомі планують провести платний мітинг з можливими провокаціями.
- Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня між чинним главою держави Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.