Під офіс Зеленського приїхав Автомайдан: хоче аналізів
У Києві під офіс команди кандидата у президенти Володимира Зеленського в Печерському районі приїхали представники Автомайдану, закликають кандидата здати аналізи VADA.
Про це повідомляється у Facebook команди Зеленського.
У прес-службі кандидата, заявили, що висвітлити події під їхнім офісом приїхав лише телеканал "Прямий", якого пов'язують з чинним президентом.
Коментатор також запевнив, що на місці події є патруль поліції.
Кілька годин тому Автомайдан у Facebook публікував інформацію про те, що активісти збираються до офісів Зеленського і Адміністрації президента "з вимогою здати тести та довести, що кандидати не наркомани і не алкоголіки".
Нагадаємо:
- У вівторок 9 квітня у Києві біля офісу Зеленського в Печерському районі зібрався натовп.
- Серед організаторів мітингу під офісом Зеленського є районний депутат з фракції "Блоку Петра Порошенка".
- За годину до початку акції в команді Зеленського заявили, що під одним із офісів команди невідомі планують провести платний мітинг з можливими провокаціями.
- Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня між чинним главою держави Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.
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