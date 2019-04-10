Під офіс Зеленського приїхав Автомайдан: хоче аналізів

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Середа, 10 квітня 2019, 16:41

У Києві під офіс команди кандидата у президенти Володимира Зеленського в Печерському районі приїхали представники Автомайдану, закликають кандидата здати аналізи VADA.

Про це повідомляється у Facebook команди Зеленського.

У прес-службі кандидата, заявили, що висвітлити події під їхнім офісом приїхав лише телеканал "Прямий", якого пов'язують з чинним президентом.

Коментатор також запевнив, що на місці події є патруль поліції.

Кілька годин тому Автомайдан у Facebook публікував інформацію про те, що активісти збираються до офісів Зеленського і Адміністрації президента "з вимогою здати тести та довести, що кандидати не наркомани і не алкоголіки".

Нагадаємо:

  • У вівторок 9 квітня у Києві біля офісу Зеленського в Печерському районі зібрався натовп. 
  • Серед організаторів мітингу під офісом Зеленського є районний депутат з фракції "Блоку Петра Порошенка".
  • За годину до початку акції в команді Зеленського заявили, що  під одним із офісів команди невідомі планують провести платний мітинг з можливими провокаціями.
  • Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня між чинним главою держави Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

Українська правда

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Теми: Зеленський Автомайдан Порошенко вибори президента 2019


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