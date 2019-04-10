Под офис Зеленского приехал якобы Автомайдан: хочет анализов
В Киеве под офис команды кандидата в президенты Владимира Зеленского в Печерском районе приехали люди с символикой Автомайдана, призывают кандидата сдать анализы VADA.
Об этом сообщается в Facebook команды Зеленского.
В пресс-службе кандидата, заявили, что осветить события под их офисом приехал только телеканал "Прямой", которого связывают с действующим президентом.
Комментатор также заверил, что на месте происшествия есть патруль полиции.
Несколько часов назад общественное движение Автомайдан в Facebook публиковало информацию о том, что активисты собираются под офис Зеленского и Администрацию президента "с требованием сдать тесты и доказать, что кандидаты не наркоманы и не алкоголики".
Напомним:
- 10 апреля украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты приехать с 15-й до 18 часов на стадион НСК "Олимпийский" для сдачи анализов представителям VADA.
Порошенко согласился и сдал анализы повторно, а в Зеленского отказались.
- В понедельник 9 апреля в Киеве возле офиса Зеленского в Печерском районе собралась толпа.
- Среди организаторов митинга под офисом Зеленского есть районный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко".
- За час до начала акции в команде Зеленского заявили, что под одним из офисов команды неизвестные планируют провести платный митинг с возможными провокациями.
- Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля между действующим главой государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
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