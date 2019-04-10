Под офис Зеленского приехал якобы Автомайдан: хочет анализов

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Среда, 10 апреля 2019, 17:33

В Киеве под офис команды кандидата в президенты Владимира Зеленского в Печерском районе приехали люди с символикой Автомайдана, призывают кандидата сдать анализы VADA.

Об этом сообщается в Facebook команды Зеленского.

В пресс-службе кандидата, заявили, что осветить события под их офисом приехал только телеканал "Прямой", которого связывают с действующим президентом.

Комментатор также заверил, что на месте происшествия есть патруль полиции.

Несколько часов назад общественное движение Автомайдан в Facebook публиковало информацию о том, что активисты собираются под офис Зеленского и Администрацию президента "с требованием сдать тесты и доказать, что кандидаты не наркоманы и не алкоголики".

Напомним:

  • 10 апреля украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты приехать с 15-й до 18 часов на стадион НСК "Олимпийский" для сдачи анализов представителям VADA.
    Порошенко согласился и сдал анализы повторно, а в Зеленского отказались.
  • В понедельник 9 апреля в Киеве возле офиса Зеленского в Печерском районе собралась толпа.
  • Среди организаторов митинга под офисом Зеленского есть районный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко".
  • За час до начала акции в команде Зеленского заявили, что под одним из офисов команды неизвестные планируют провести платный митинг с возможными провокациями.
  • Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля между действующим главой государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Автомайдан Порошенко выборы президента 2019


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