Под офис Зеленского приехал якобы Автомайдан: хочет анализов

В Киеве под офис команды кандидата в президенты Владимира Зеленского в Печерском районе приехали люди с символикой Автомайдана, призывают кандидата сдать анализы VADA.

Об этом сообщается в Facebook команды Зеленского.

В пресс-службе кандидата, заявили, что осветить события под их офисом приехал только телеканал "Прямой", которого связывают с действующим президентом.

Комментатор также заверил, что на месте происшествия есть патруль полиции.

Несколько часов назад общественное движение Автомайдан в Facebook публиковало информацию о том, что активисты собираются под офис Зеленского и Администрацию президента "с требованием сдать тесты и доказать, что кандидаты не наркоманы и не алкоголики".

Напомним: