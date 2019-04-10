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Под офис Зеленского приехал якобы Автомайдан: хочет анализов

Среда, 10 апреля 2019, 17:33
Под офис Зеленского приехал якобы Автомайдан: хочет анализов

В Киеве под офис команды кандидата в президенты Владимира Зеленского в Печерском районе приехали люди с символикой Автомайдана, призывают кандидата сдать анализы VADA.

Об этом около 16.20 сообщила в Facebook команда Зеленского.

В пресс-службе кандидата, заявили, что осветить события под их офисом приехал только телеканал "Прямой", которого связывают с действующим президентом.

Комментатор также заверил, что на месте происшествия есть патруль полиции.

Несколько часов назад общественное движение Автомайдан в Facebook публиковало информацию о том, что активисты собираются под офис Зеленского и Администрацию президента "с требованием сдать тесты и доказать, что кандидаты не наркоманы и не алкоголики".

До этого последняя публикация на странице движения датирована 5 декабря 2018 года.

В то же время, всеукраинское объединение "Автомайдан" позже опубликовало опровержение информации.

По словам активисты ВО Екатерины Бутко, общественное движение, которое приехало под стены офиса Зелинского, не имеет к ним никакого отношения.

Бутко в комментарии "Украинской правде" объяснила, что движение создал экс-участник всеукраинского объединения Сергей Коба, которого часто ловили на попытках использования имени Автомайдана в своих собственных корыстных целях.

По ее словам, Кобу исключили из ВО в 2015 году, накануне парламентских выборов, потому что поймали на предложениях устраивать митинги в чью-то поддержку или наоборот.

Также она рассказала, что после Майдана появилось много фейковых страниц объединения, которые активизируются ближе к важным государственным событиям, например, выборам.

Напомним:

  • 10 апреля украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты приехать с 15-й до 18 часов на стадион НСК "Олимпийский" для сдачи анализов представителям VADA.
    Порошенко согласился и сдал анализы повторно, а в Зеленского отказались.
  • В понедельник 9 апреля в Киеве возле офиса Зеленского в Печерском районе собралась толпа.
  • Среди организаторов митинга под офисом Зеленского есть районный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко".
  • За час до начала акции в команде Зеленского заявили, что под одним из офисов команды неизвестные планируют провести платный митинг с возможными провокациями.
  • Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля между действующим главой государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийАвтомайданПорошенковыборы президента 2019
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