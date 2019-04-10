Под офис Зеленского приехал якобы Автомайдан: хочет анализов

В Киеве под офис команды кандидата в президенты Владимира Зеленского в Печерском районе приехали люди с символикой Автомайдана, призывают кандидата сдать анализы VADA.

Об этом около 16.20 сообщила в Facebook команда Зеленского.

В пресс-службе кандидата, заявили, что осветить события под их офисом приехал только телеканал "Прямой", которого связывают с действующим президентом.

Комментатор также заверил, что на месте происшествия есть патруль полиции.

Несколько часов назад общественное движение Автомайдан в Facebook публиковало информацию о том, что активисты собираются под офис Зеленского и Администрацию президента "с требованием сдать тесты и доказать, что кандидаты не наркоманы и не алкоголики".

До этого последняя публикация на странице движения датирована 5 декабря 2018 года.

В то же время, всеукраинское объединение "Автомайдан" позже опубликовало опровержение информации.

По словам активисты ВО Екатерины Бутко, общественное движение, которое приехало под стены офиса Зелинского, не имеет к ним никакого отношения.

Бутко в комментарии "Украинской правде" объяснила, что движение создал экс-участник всеукраинского объединения Сергей Коба, которого часто ловили на попытках использования имени Автомайдана в своих собственных корыстных целях.

По ее словам, Кобу исключили из ВО в 2015 году, накануне парламентских выборов, потому что поймали на предложениях устраивать митинги в чью-то поддержку или наоборот.

Также она рассказала, что после Майдана появилось много фейковых страниц объединения, которые активизируются ближе к важным государственным событиям, например, выборам.

Напомним: