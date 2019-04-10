Порошенко приїхав здавати аналізи для міжнародних експертів

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Середа, 10 квітня 2019, 16:42

Чинний президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко приїхав здавати аналізи волонтерській антидопінговій організації VADA.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Порошенко у середу прибув до Національного спортивного комплексу "Олімпійський" і зайшов у процедурну кімнату.

Порошенко з представниками VADA
Порошенко з представниками VADA
фото: ельдар сарахман, уп

Президент має вийти до преси після того, як буде завершений забір біологічних зразків.

 
Порошенко в НСК "Олімпійський"
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

Дослідження мають провести експерти у Сполучених Штатах Америки.

Речник штабу Порошенка Олег Медведев говорив, що результати аналізів VADA мають бути готові за 3 дні.

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Нагадаємо:

  • У першому турі виборів перемогли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
  • Ввечері 3 квітня Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати з Порошенком, але на НСК "Олімпійський".  
  • Однією з вимог Зеленського було проходження експертизи, щоб "довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів".
  • 5 квітня кандидати у президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали аналізи у різних місцях. Зеленський здав лише кров, а Порошенко – кров, сечу і волосся.
  • За кілька годин результати аналізів Зеленського і Порошенка стали відомі. 
  • Експрес-тест не показав психоактивних речовин в організмі Порошенка, ґрунтовний тест на наркотики можуть робити до 2 тижнів. Аналіз на алкоголь дав негативний результат. 
  • При цьому Зеленський оприлюднив документ, на якому датою здачі аналізу значилося 2 квітня, а трохи пізніше – з датою 5 квітня. У клініці "Євролаб", яка належить симпатику Зеленського, пояснили, що в результатах помилково вказали невірну дату забору крові, а сам кандидат прокоментував це так: "В нашій історії з аналізами стався казус".
  • Боксер Володимир Кличко запропонував кандидатам у президенти України здати аналізи у VADA.
  • 7 квітня Порошенко заявив, що готовий пройти антидопінговий тест VADA і анонсував приїзд спеціалістів в Україну.
  • У Зеленського раніше говорили, що він більше не буде здавати жодних аналізів.

Українська правда

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