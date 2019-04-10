Порошенко приїхав здавати аналізи для міжнародних експертів

Чинний президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко приїхав здавати аналізи волонтерській антидопінговій організації VADA.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Порошенко у середу прибув до Національного спортивного комплексу "Олімпійський" і зайшов у процедурну кімнату.

Порошенко з представниками VADA фото: ельдар сарахман, уп

Президент має вийти до преси після того, як буде завершений забір біологічних зразків.

Порошенко в НСК "Олімпійський" ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

Дослідження мають провести експерти у Сполучених Штатах Америки.

Речник штабу Порошенка Олег Медведев говорив, що результати аналізів VADA мають бути готові за 3 дні.

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