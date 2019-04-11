Екс-учасник "95 Кварталу" каже, що Зеленський не вживав наркотики
Колишній актор студії "95 Квартал" Денис Манжосов спростував, що кандидат у президенти і його товариш Володимир Зеленський вживає наркотики.
Про це він сказав в ефірі "Прямого" ведучому Матвію Ганапольському.
Манжосов підтвердив, що знає Зеленського давно.
Ведучий запитав: "Чи бачили Ви, чи чули щось таке, що Зеленський "потрєблял"?"
"Я кажу Вам, що це не правда. Ну, це дурість, висмоктана з пальця", – заявив Манжосов.
Ганапольський уточнив: "Ви ніколи не бачили, щоб він курив, коловся і так далі – і Ви це вважаєте неправдою?"
"Це неправда", – запевнив екс-колега кандидата-шоумена.
"Чи не здається Вам, що постановки таких питань у сучасних дебатах, за таких великих програм просто недоречні? Вони є необґрунтованими, невиправданими. Це питання, які працюють виключно на фарс, на привернення уваги, на те ж шоу", – сказав Манжосов.
Ведучий парирував, що Зеленський обрав тактику не відповідати – а суспільству важливо знати правду, адже якщо шоумен переможе на виборах, він буде керувати країною. Тому важливий висновок лікарів і свідчення близьких до Зеленського людей.
Манжосов у відповідь погодився зі співаком Святославом Вакарчуком: "Давайте створювати не форми, а суть". "Те, що ми сьогодні обговорюємо, це не суть", – додав він.
Нагадаємо:
- Денис Манжосов – друг дитинства кандидата у президенти Володимира Зеленського. Він був одним із засновників "95 Кварталу", але пішов із нього у 2013 році – і ні він, ні інші "кварталівці" не розповідали про причини.
- 11 квітня Манжосов збирався розповісти журналістам про свій конфлікт із Зеленським, однак пішов із прес-центру до початку прес-конференції: він нібито отримав погрози, а побачивши своїх друзів передумав. Актор сів на таксі, не поговоривши з журналістами.
- Паралельно до прес-центру "Українських новин" прийшли правоохоронці через повідомлення про мінування, але нікого не евакуювали і пішли.
- Раніше кандидати у президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко влаштували показову здачу аналізів на наркотики та алкоголь. У шоумена вийшов прокол із оприлюдненням результатів, хоч вони й свідчили на його користь.
- У команді президента вимагали від Зеленського здати більше аналізів і в незалежній лабораторії, щоб виключити, що актор вживав наркотики. "Зе Команда" відмовилася.
- Сам Порошенко в аргументації проти конкурента припускав, що Зеленський – наркозалежний.
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