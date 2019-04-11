Екс-учасник "95 Кварталу" каже, що Зеленський не вживав наркотики

Колишній актор студії "95 Квартал" Денис Манжосов спростував, що кандидат у президенти і його товариш Володимир Зеленський вживає наркотики.

Про це він сказав в ефірі "Прямого" ведучому Матвію Ганапольському.

Манжосов підтвердив, що знає Зеленського давно.

Ведучий запитав: "Чи бачили Ви, чи чули щось таке, що Зеленський "потрєблял"?"

"Я кажу Вам, що це не правда. Ну, це дурість, висмоктана з пальця", – заявив Манжосов.

Ганапольський уточнив: "Ви ніколи не бачили, щоб він курив, коловся і так далі – і Ви це вважаєте неправдою?"

"Це неправда", – запевнив екс-колега кандидата-шоумена.

"Чи не здається Вам, що постановки таких питань у сучасних дебатах, за таких великих програм просто недоречні? Вони є необґрунтованими, невиправданими. Це питання, які працюють виключно на фарс, на привернення уваги, на те ж шоу", – сказав Манжосов.

Ведучий парирував, що Зеленський обрав тактику не відповідати – а суспільству важливо знати правду, адже якщо шоумен переможе на виборах, він буде керувати країною. Тому важливий висновок лікарів і свідчення близьких до Зеленського людей.

Манжосов у відповідь погодився зі співаком Святославом Вакарчуком: "Давайте створювати не форми, а суть". "Те, що ми сьогодні обговорюємо, це не суть", – додав він.

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