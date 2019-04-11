Экс-участник "95 Квартала" сказал, что Зеленский не употреблял наркотики

Бывший актер студии "95 Квартал" Денис Манжосов опроверг, что кандидат в президенты и его товарищ Владимир Зеленский употребляет наркотики.

Об этом он сказал в эфире "Прямой" ведущему Матвею Ганапольскому.

Манжосов подтвердил, что знает Зеленского давно.

Ведущий спросил: "Видели ли Вы, слышали ли что-то такое, что Зеленский "потреблял"?"

"Я говорю Вам, что это не правда. Ну, это глупость, высосанная из пальца", – заявил Манжосов.

Ганапольский уточнил: "Вы никогда не видели, чтобы он курил, кололся и так далее – и Вы это считаете неправдой?".

"Это неправда", – заверил экс-коллега кандидата-шоумена.

"Не кажется ли Вам, что постановки таких вопросов в современных дебатах, при таких больших программах просто неуместны? Они необоснованны, неоправданны. Это вопросы, которые работают исключительно на фарс, на привлечение внимания, на то же шоу", – сказал Манжосов.

Ведущий парировал, что Зеленский избрал тактику не отвечать – а обществу важно знать правду, так как если шоумен победит на выборах, он будет руководить страной. Поэтому важен вывод врачей и свидетельства близких с Зеленским людей.

Манжосов в ответ согласился с певцом Святославом Вакарчуком: "Давайте создавать не формы, а суть". "То, что мы сегодня обсуждаем, это не суть", – добавил он.

Напомним: