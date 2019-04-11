Экс-участник "95 Квартала" сказал, что Зеленский не употреблял наркотики
Бывший актер студии "95 Квартал" Денис Манжосов опроверг, что кандидат в президенты и его товарищ Владимир Зеленский употребляет наркотики.
Об этом он сказал в эфире "Прямой" ведущему Матвею Ганапольскому.
Манжосов подтвердил, что знает Зеленского давно.
Ведущий спросил: "Видели ли Вы, слышали ли что-то такое, что Зеленский "потреблял"?"
"Я говорю Вам, что это не правда. Ну, это глупость, высосанная из пальца", – заявил Манжосов.
Ганапольский уточнил: "Вы никогда не видели, чтобы он курил, кололся и так далее – и Вы это считаете неправдой?".
"Это неправда", – заверил экс-коллега кандидата-шоумена.
"Не кажется ли Вам, что постановки таких вопросов в современных дебатах, при таких больших программах просто неуместны? Они необоснованны, неоправданны. Это вопросы, которые работают исключительно на фарс, на привлечение внимания, на то же шоу", – сказал Манжосов.
Ведущий парировал, что Зеленский избрал тактику не отвечать – а обществу важно знать правду, так как если шоумен победит на выборах, он будет руководить страной. Поэтому важен вывод врачей и свидетельства близких с Зеленским людей.
Манжосов в ответ согласился с певцом Святославом Вакарчуком: "Давайте создавать не формы, а суть". "То, что мы сегодня обсуждаем, это не суть", – добавил он.
Напомним:
- Денис Манжосов – друг детства кандидата в президенты Владимира Зеленского. Он был одним из основателей "95 Квартала", но ушел из него в 2013 году – и ни он, ни другие "кварталовцы" не рассказывали о причинах.
- 11 апреля Манжосов собирался рассказать журналистам о своем конфликте с Зеленским, однако ушел из пресс-центра до начала пресс-конференции: он якобы получил угрозы, а увидев своих друзей передумал. Актер сел на такси, не поговорив с журналистами.
- Параллельно в пресс-центр "Украинских новостей" пришли правоохранители из-за сообщения о минировании, но никого не эвакуировали и ушли.
- Ранее кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко устроили показательную сдачу анализов на наркотики и алкоголь. У шоумена вышел прокол с обнародованием результатов, хотя они и свидетельствовали в его пользу.
- В команде президента требовали от Зеленского сдать больше анализов и в независимой лаборатории, чтобы исключить, что актер употреблял наркотики.
- Сам Порошенко в аргументации против конкурента предполагал, что Зеленский – наркозависим.
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