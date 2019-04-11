Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-участник "95 Квартала" сказал, что Зеленский не употреблял наркотики

Четверг, 11 апреля 2019, 20:01
Экс-участник 95 Квартала сказал, что Зеленский не употреблял наркотики

Бывший актер студии "95 Квартал" Денис Манжосов опроверг, что кандидат в президенты и его товарищ Владимир Зеленский употребляет наркотики.

Об этом он сказал в эфире "Прямой" ведущему Матвею Ганапольскому.

Манжосов подтвердил, что знает Зеленского давно.

Ведущий спросил: "Видели ли Вы, слышали ли что-то такое, что Зеленский "потреблял"?"

"Я говорю Вам, что это не правда. Ну, это глупость, высосанная из пальца", – заявил Манжосов.

Ганапольский уточнил: "Вы никогда не видели, чтобы он курил, кололся и так далее – и Вы это считаете неправдой?".

"Это неправда", – заверил экс-коллега кандидата-шоумена.

"Не кажется ли Вам, что постановки таких вопросов в современных дебатах, при таких больших программах просто неуместны? Они необоснованны, неоправданны. Это вопросы, которые работают исключительно на фарс, на привлечение внимания, на то же шоу", – сказал Манжосов.

Ведущий парировал, что Зеленский избрал тактику не отвечать – а обществу важно знать правду, так как если шоумен победит на выборах, он будет руководить страной. Поэтому важен вывод врачей и свидетельства близких с Зеленским людей.

Манжосов в ответ согласился с певцом Святославом Вакарчуком: "Давайте создавать не формы, а суть". "То, что мы сегодня обсуждаем, это не суть", – добавил он.

Напомним:

  • Денис Манжосов – друг детства кандидата в президенты Владимира Зеленского. Он был одним из основателей "95 Квартала", но ушел из него в 2013 году – и ни он, ни другие "кварталовцы" не рассказывали о причинах.
  • 11 апреля Манжосов собирался рассказать журналистам о своем конфликте с Зеленским, однако ушел из пресс-центра до начала пресс-конференции: он якобы получил угрозы, а увидев своих друзей передумал. Актер сел на такси, не поговорив с журналистами.
  • Параллельно в пресс-центр "Украинских новостей" пришли правоохранители из-за сообщения о минировании, но никого не эвакуировали и ушли.
  • Ранее кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко устроили показательную сдачу анализов на наркотики и алкоголь. У шоумена вышел прокол с обнародованием результатов, хотя они и свидетельствовали в его пользу.
  • В команде президента требовали от Зеленского сдать больше анализов и в независимой лаборатории, чтобы исключить, что актер употреблял наркотики. "Зе Команда" отказалась.
  • Сам Порошенко в аргументации против конкурента предполагал, что Зеленский – наркозависим.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийвыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Зеленский
Зеленский прибыл в Прагу
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Зеленский из Болгарии неожиданно отправился в Чехию
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: