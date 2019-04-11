САП сказала, что не защищает Гладковского, и посоветовала НАБУ не служить богине лжи
Специализированная антикоррупционная прокуратура утверждает, что не приказывала Национальному антикоррупционному бюро вычеркнуть из дела о хищении в оборонке бывшего бизнес-партнера президента Олега Гладковского.
Соответствующее заявление САП обнародовала на Facebook после обвинений НАБУ.
"При обнаружении каких-либо недостатков в работе руководство НАБ Украины, их штатные поддерживатели везде ищут знаменитую "невестку", как правило, такая роль отводится прокурорам САП, судьям всех уровней, работникам СБУ, полиции, депутатам, просто гражданам Украины и другим, кто не поддерживает генеральную линию НАБ Украины", – ответили в ведомстве.
Прокуроры говорят, что в ходе расследования согласовали 50 ходатайств детективов об обысках, в том числе, у Олега и Игоря Гладковских, должностных лиц "Укроборонпрома", контролеров предприятий-поставщиков.
Также САП настаивает, что согласовала 21 ходатайство о доступе к вещам и документам, 3 ходатайство об аресте имущества, утвердила постановление об истребовании документов у другого правоохранительного органа.
"При согласовании этих ходатайств прокурор фактически понимал, что на 9 день после выхода в эфир сюжета Дениса Бигуса маловероятно найти какие-то данные, имеющие значение для уголовного производства, однако дал согласие на их проведение для полного, всестороннего и объективного исследования материалов дела", – добавили в прокуратуре.
Там также говорят, что беспокойство вызывают разглашение информации об обысках в день их проведения и "непонимание базовых положений международного законодательства и Конституции Украины относительно презумпции невиновности" со стороны НАБУ.
В САП упрекают антикоррупционному бюро, чтот оно поздно взялось просить у военной прокуратуры материалы дела.
Также САП обнародовала одно из ходатайств в производстве по хищению оборонки, чтобы "опровергнуть утверждение об "устных указаний" об удалении отдельных фамилий".
"Работникам НАБУ стоит быть служителями Фемиды (древнегреческая богиня права – УП), а не богини Апате (богиня лжи – УП)", – сказали в антикоррупционной прокуратуре.
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Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского
Напомним:
- В НАБУ заявили, что САП саботирует расследование хищений в "Укроборонпроме", начатое по материалам журналистов BIHUS.info.
- Издание "Bihus.info" опубликовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
- По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат"в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
- 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
- 6 марта президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
- Гладковский-младший подал в суд на журналистов.
- 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.
- После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения.
- Позже в прокуратуре заявили, что не видят оснований для избрания меры пресечения Андрею Рогозе и Виталию Жукову, которых подозревают в занижении налогов.
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