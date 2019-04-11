САП сказала, что не защищает Гладковского, и посоветовала НАБУ не служить богине лжи

Специализированная антикоррупционная прокуратура утверждает, что не приказывала Национальному антикоррупционному бюро вычеркнуть из дела о хищении в оборонке бывшего бизнес-партнера президента Олега Гладковского.

Соответствующее заявление САП обнародовала на Facebook после обвинений НАБУ.

"При обнаружении каких-либо недостатков в работе руководство НАБ Украины, их штатные поддерживатели везде ищут знаменитую "невестку", как правило, такая роль отводится прокурорам САП, судьям всех уровней, работникам СБУ, полиции, депутатам, просто гражданам Украины и другим, кто не поддерживает генеральную линию НАБ Украины", – ответили в ведомстве.

Прокуроры говорят, что в ходе расследования согласовали 50 ходатайств детективов об обысках, в том числе, у Олега и Игоря Гладковских, должностных лиц "Укроборонпрома", контролеров предприятий-поставщиков.

Также САП настаивает, что согласовала 21 ходатайство о доступе к вещам и документам, 3 ходатайство об аресте имущества, утвердила постановление об истребовании документов у другого правоохранительного органа.

"При согласовании этих ходатайств прокурор фактически понимал, что на 9 день после выхода в эфир сюжета Дениса Бигуса маловероятно найти какие-то данные, имеющие значение для уголовного производства, однако дал согласие на их проведение для полного, всестороннего и объективного исследования материалов дела", – добавили в прокуратуре.

Там также говорят, что беспокойство вызывают разглашение информации об обысках в день их проведения и "непонимание базовых положений международного законодательства и Конституции Украины относительно презумпции невиновности" со стороны НАБУ.

В САП упрекают антикоррупционному бюро, чтот оно поздно взялось просить у военной прокуратуры материалы дела.

Также САП обнародовала одно из ходатайств в производстве по хищению оборонки, чтобы "опровергнуть утверждение об "устных указаний" об удалении отдельных фамилий".

"Работникам НАБУ стоит быть служителями Фемиды (древнегреческая богиня права – УП), а не богини Апате (богиня лжи – УП)", – сказали в антикоррупционной прокуратуре.

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