Space X успішно запустила Falcon Heavy із супутником на борту

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П'ятниця, 12 квітня 2019, 04:43

Ракета Falcon Heavy від приватної компанії Space X успішно вивела в космос телекомунікаційний супутник Aradsat-6A для Саудівської Аравії, а її ступені успішно повернулися на Землю. 

Space X вела пряму трансляцію запуску на своєму Youtube-каналі.

Це - перший в історії комерційний запуск Falcon Heavy.

Два з трьох ступенів ракети повернулись на стартові майданчики, а третій, основний, центральний ступінь - на безпілотний корабель в Атлантичному океані.

Цей запуск є історичним, бо Space X вперше вдалося повернути і успішно посадити усі три ступені ракети, включно з центральним.

 
 

Супутник Arabsat-6A вагою майже 6 тонн має забезпечити доступ до телекомунікаційних мереж на Близькому Сході, в Європі і Африці.

Нагадаємо:

  • На початку березня SpaceX запустила безпілотний космічний корабель Crew Dragon до Міжнародної космічної станції - у тестовому режимі без екіпажу.

Українська правда

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Теми: космос технології


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