Space X успішно запустила Falcon Heavy із супутником на борту

Ракета Falcon Heavy від приватної компанії Space X успішно вивела в космос телекомунікаційний супутник Aradsat-6A для Саудівської Аравії, а її ступені успішно повернулися на Землю.

Space X вела пряму трансляцію запуску на своєму Youtube-каналі.

Це - перший в історії комерційний запуск Falcon Heavy.

Два з трьох ступенів ракети повернулись на стартові майданчики, а третій, основний, центральний ступінь - на безпілотний корабель в Атлантичному океані.

Цей запуск є історичним, бо Space X вперше вдалося повернути і успішно посадити усі три ступені ракети, включно з центральним.

Супутник Arabsat-6A вагою майже 6 тонн має забезпечити доступ до телекомунікаційних мереж на Близькому Сході, в Європі і Африці.

Both fairing halves recovered. Will be flown on Starlink 💫 mission later this year. pic.twitter.com/ouz1aqW3Mm