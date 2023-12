Space X успешно запустила Falcon Heavy со спутником на борту

Ракета Falcon Heavy от частной компании Space X успешно вывела в космос телекоммуникационный спутник Aradsat-6A для Саудовской Аравии, а ее ступени успешно вернулись на Землю.

Space X вела прямую трансляцию запуска на своем Youtube-канале.

Это - первый в истории коммерческий запуск Falcon Heavy.

Две из трех ступеней ракеты вернулись на стартовые площадки, а третья, основная,, центральная ступень - на беспилотный корабль в Атлантическом океане.

Этот запуск является историческим, посколько Space X впервые удалось вернуть и успешно посадить все три ступени ракеты, включая центральную.

Спутник Arabsat-6A весом почти 6 тонн должен обеспечить доступ к телекоммуникационным сетям на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.

Both fairing halves recovered. Will be flown on Starlink 💫 mission later this year. pic.twitter.com/ouz1aqW3Mm