Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Space X успешно запустила Falcon Heavy со спутником на борту

Пятница, 12 апреля 2019, 04:43

Ракета Falcon Heavy от частной компании Space X успешно вывела в космос телекоммуникационный спутник Aradsat-6A для Саудовской Аравии, а ее ступени успешно вернулись на Землю.

Space X вела прямую трансляцию запуска на своем Youtube-канале.

Это - первый в истории коммерческий запуск Falcon Heavy.

Две из трех ступеней ракеты вернулись на стартовые площадки, а третья, основная,, центральная ступень - на беспилотный корабль в Атлантическом океане.

Этот запуск является историческим, посколько Space X впервые удалось вернуть и успешно посадить все три ступени ракеты, включая центральную.

 
 

Спутник Arabsat-6A весом почти 6 тонн должен обеспечить доступ к телекоммуникационным сетям на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.

Напомним:

  • В начале марта Space X запустила беспилотный космический корабль Crew Dragon на Международную космическую станцию - в тестовом режиме без экипажа.

Украинская правда
Темы: космостехнологии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
космос
Астрономы впервые будут управлять падением "мертвого" спутника на Землю: детали операции
Уже не первый раз: в Китае планируют отправить рыб на космическую станцию
Плотность как у сахарной ваты. Ученые обнаружили чрезвычайно легкую планету
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: