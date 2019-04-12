Кулик спростував звинувачення Порошенка у роботі на Коломойського

Заступник глави департаменту міжнародно-правової співпраці ГПУ Костянтин Кулик заявив, що не зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським та його оточенням в Ізраїлі та Австрії.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1", передає "Інтерфакс-Україна".

"По Ізраїлю. Я поїхав до лікаря, який був в реанімації у моєї дитини, і він продовжив лікування там. Друга поїздка була до Відня, це був допит Фірташа в рамках міжнародного доручення", - підкреслив Кулик.

На питання, чи замовляв Коломойський йому здійснювати будь-які дії, прокурор відповів негативно.

"Я ні з ким з них не зустрічався", - запевнив він.

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