Кулик спростував звинувачення Порошенка у роботі на Коломойського
П'ятниця, 12 квітня 2019, 06:20
Заступник глави департаменту міжнародно-правової співпраці ГПУ Костянтин Кулик заявив, що не зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським та його оточенням в Ізраїлі та Австрії.
Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1", передає "Інтерфакс-Україна".
"По Ізраїлю. Я поїхав до лікаря, який був в реанімації у моєї дитини, і він продовжив лікування там. Друга поїздка була до Відня, це був допит Фірташа в рамках міжнародного доручення", - підкреслив Кулик.
На питання, чи замовляв Коломойський йому здійснювати будь-які дії, прокурор відповів негативно.
"Я ні з ким з них не зустрічався", - запевнив він.
Нагадаємо:
- Президент Петро Порошенко в ефірі телеканалу "1+1" заявив, що Кулик "отримав наказ" від олігарха Ігоря Коломойського звинуватити його у втручанні у "справу Курченка".
- Перед цим виведений з групи прокурорів у провадженні стосовно Сергія Курченка та його ймовірних спільників Костянтин Кулик заявив, що президент Петро Порошенко, представники його адміністрації, нардепи БПП та керівництво Генпрокуратури втручалися у розслідування цієї справи.
- Кулик стверджує, що йому стали відомі обставини, які свідчать про сприяння злочинній організації екс-президента Віктора Януковича, зокрема, особами з Адміністрації президента та керівництва Генпрокуратури.
- На прес-конференції прокурор заявив, що в розслідування злочинів олігарха Сергія Курченка нібито втручалися Петро Порошенко, представники Адміністрації президента, народні депутати від БПП Ігор Кононенко, Олександр Грановський, Валерій Давиденко, заступники генпрокурора Євген Єнін, Анжела Стрижевська та інші співробітники ГПУ, бо там фігурує оточення президента.
- 28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.
- Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.
- У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.
- В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.
- Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.
- Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.
- Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.
- У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.