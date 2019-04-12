Кулик опроверг обвинения Порошенко в работе на Коломойского

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик заявил, что не встречался с олигархом Игорем Коломойским и его окружением в Израиле и Австрии.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" в эфире телеканала "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

"По Израилю. Я поехал к врачу, который был в реанимации у моего ребенка, и он продолжил лечение там. Вторая поездка была в Вену, это был допрос Фирташа в рамках международного поручения", - подчеркнул Кулик.

На вопрос, заказывал ли Коломойский ему осуществлять любые действия, прокурор ответил отрицательно.

"Я ни с кем из них не встречался", - заверил он.

Напомним: