Кулик опроверг обвинения Порошенко в работе на Коломойского

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Пятница, 12 апреля 2019, 06:20

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик заявил, что не встречался с олигархом Игорем Коломойским и его окружением в Израиле и Австрии.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" в эфире телеканала "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

"По Израилю. Я поехал к врачу, который был в реанимации у моего ребенка, и он продолжил лечение там. Вторая поездка была в Вену, это был допрос Фирташа в рамках международного поручения", - подчеркнул Кулик.

На вопрос, заказывал ли Коломойский ему осуществлять любые действия, прокурор ответил отрицательно.

"Я ни с кем из них не встречался", - заверил он.

Напомним: 

  • Президент Петр Порошенко в эфире "1+1" заявил, что Кулик "получил приказ" от олигарха Игоря Коломойского обвинять его во вмешательстве в "дело Курченко".
  • Перед этим Кулик заявил, что президент Петр Порошенко, представители его администрации, нардепы БПП и руководство Генпрокуратуры вмешивались в расследование этого дела.
  • Кулик утверждает, что ему стали известны обстоятельства, которые свидетельствуют о содействии преступной организации экс-президента Виктора Януковича, в частности, лицами из Администрации президента и руководства Генпрокуратуры.
  • На пресс-конференции прокурор заявил, что в расследования преступлений олигарха Сергея Курченко якобы вмешивались Петр Порошенко, представители Администрации президента, народные депутаты от БПП Игорь Кононенко, Александр Грановский, Валерий Давиденко, заместители генпрокурора Евгений Енин, Анжела Стрижевская и другие сотрудники ГПУ.
  • 28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.
  • В то же время, информационное агентство "УНИАН", которым владеет олиарх Игорь Коломойский сообщил, что прокурор в этом деле Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.
  • В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства.
  • В Администрации президента заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского.
  • Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК". Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.
  • Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
  • Прокурор Кулик на данный момент является заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.
  • В октябре 2016 САП и НАБУ направили в суд дело о незаконном обогащении Кулика.

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Темы: прокуратура Порошенко Зеленский


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