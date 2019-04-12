У МВС пояснили команді Порошенка, чому не чіпають серіал Зеленського
Заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян заявив, що до правоохоронних органів не надходили заяви від осіб, які б вбачали в епізодах серіалу "Слуга народу" загрози життю або здоров'ю.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
За його словами, у разі, якщо такі заяви надійдуть, вони отримають правову оцінку та реакцію від правоохоронних органів.
"Станом на сьогодні ані МВС, ані Національна поліція України не отримували жодних заяв та повідомлень від громадян, які побачили у епізодах телесеріалу "Слуга народу" загрози для власного життя та здоров’я", - сказав він.
"У разі, якщо такі повідомлення надійдуть, вони будуть зареєстровані відповідно до норм чинного законодавства та отримають оцінку правоохоронного органу", - зазначив Троян, додавши, що за поширеною інформацією про такі загрози штабом кандидата у президенти України Володимира Зеленського відкрито кримінальне провадження за ст. 346 "Погроза або насильство щодо державного або громадського діяча" Кримінального кодексу України (за ролик, де Зеленського збиває фура - ред.).
Зазначається, що з 1 грудня 2018 року Національною поліцією зареєстровано більше 8,4 тис. випадків порушень виборчого процесу, відкрито 365 кримінальних проваджень та складено 756 адміністративних протоколів.
У свою чергу речник МВС Артем Шевченко пояснив, що правоохоронці не можуть просто так відкрити кримінальну справу щодо серіалу, бо в ньому лише "удавані, вигадані персонажі, а не реальні політичні або громадські діячі".
Але, за його словами, якщо буде заява від реальних людей, що цей фільм загрожує якимось чином їхньому життю, відповідна справа може бути порушена.
Нагадаємо:
- Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко звернулася до Міністерства внутрішніх справ з вимогою відкрити кримінальну справу на авторів, сценаристів та виконавця головної ролі серіалу "Слуга народу" через епізоди, де розстрілюється парламент і відбувається похорон президента.
- Штаб кандидата у президенти Володимира Зеленського вранці 11 квітня заявив, що порадить посилити охорону після публікації у Telegram-каналі причетному до президента Петра Порошенка відеоролика, за сюжетом якого Зеленського збиває фура, а в кінці відео з'являється біла доріжка, яка ймовірно, імітує кокаїн.
- За результатом моніторингу соціальних мереж поліцейські відкрили кримінальне провадження, щоб перевірити можливу наявність погрози життю або здоров’ю Зеленського.
- У штабі чинного президента і кандидата на цю посаду Петра Порошенка заявили, що не мають відношення до відео з іншим кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, де його збиває фура.
- Увечері 11 квітня у Facebook-спільноті "Бойкот Партии Регионов" з'явилось нове відео з Зеленським, де повз нього проїжджає фура, а після цього на нього висипається кокаїн.
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