У МВС пояснили команді Порошенка, чому не чіпають серіал Зеленського

Заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян заявив, що до правоохоронних органів не надходили заяви від осіб, які б вбачали в епізодах серіалу "Слуга народу" загрози життю або здоров'ю.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

За його словами, у разі, якщо такі заяви надійдуть, вони отримають правову оцінку та реакцію від правоохоронних органів.

"Станом на сьогодні ані МВС, ані Національна поліція України не отримували жодних заяв та повідомлень від громадян, які побачили у епізодах телесеріалу "Слуга народу" загрози для власного життя та здоров’я", - сказав він.

"У разі, якщо такі повідомлення надійдуть, вони будуть зареєстровані відповідно до норм чинного законодавства та отримають оцінку правоохоронного органу", - зазначив Троян, додавши, що за поширеною інформацією про такі загрози штабом кандидата у президенти України Володимира Зеленського відкрито кримінальне провадження за ст. 346 "Погроза або насильство щодо державного або громадського діяча" Кримінального кодексу України (за ролик, де Зеленського збиває фура - ред.).

Зазначається, що з 1 грудня 2018 року Національною поліцією зареєстровано більше 8,4 тис. випадків порушень виборчого процесу, відкрито 365 кримінальних проваджень та складено 756 адміністративних протоколів.

У свою чергу речник МВС Артем Шевченко пояснив, що правоохоронці не можуть просто так відкрити кримінальну справу щодо серіалу, бо в ньому лише "удавані, вигадані персонажі, а не реальні політичні або громадські діячі".

Але, за його словами, якщо буде заява від реальних людей, що цей фільм загрожує якимось чином їхньому життю, відповідна справа може бути порушена.

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