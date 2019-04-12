В МВД объяснили команде Порошенко, почему не трогают сериал Зеленского
Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян заявил, что в правоохранительные органы не поступали заявления от лиц, которые бы видели в эпизодах сериала "Слуга народа" угрозы жизни или здоровью.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По его словам, в случае, если такие заявления поступят, они получат правовую оценку и реакцию от правоохранительных органов.
"На сегодня ни МВД, ни Национальная полиция Украина не получали никаких заявлений и сообщений от граждан, которые бы увидели в эпизодах телесериала "Слуга народа" угрозы для собственной жизни и здоровья", - сказал он.
"В случае, если такие сообщения поступят, они будут зарегистрированы в соответствии с нормами действующего законодательства и получат оценку правоохранительных органов", - отметил Троян, добавив, что по распространенной информации о таких угрозах штабом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского открыто уголовное производство по ст. 346 "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" Уголовного кодекса Украины (за ролик, где Зеленского сбивает фура - ред.).
Отмечается, что с 1 декабря 2018 года Национальной полицией зарегистрировано более 8,4 тыс. случаев нарушений избирательного процесса, открыто 365 уголовных производств и составлен 756 административных протоколов.
В свою очередь спикер МВД Артем Шевченко объяснил, что правоохранители не могут просто так возбудить уголовное дело в отношении сериала, потому что в нем только "мнимые, придуманные персонажи, а не реальные политические или общественные деятели".
Но, по его словам, если будет заявление от реальных людей, что этот фильм угрожает каким-то образом их жизни, соответствующее дело может быть возбуждено.
Напомним:
- Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась в Министерство внутренних дел с требованием открыть уголовное дело на авторов, сценаристов и исполнителя главной роли сериала "Слуга народа" за эпизоды, где расстреливается парламент и проходят похороны президента.
- Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского утром 11 апреля заявил, что посоветует усилить охрану после публикации в Telegram-канале причастном к президенту Петра Порошенко видеоролика, по сюжету которого Зеленского сбивает фура, а в конце видео появляется белая дорожка, вероятно, имитирующая кокаин.
- По результатам мониторинга социальных сетей полицейские открыли уголовное производство, чтобы проверить возможное наличие угрозы жизни или здоровью Зеленского.
- В штабе действующего президента и кандидата на эту должность Петра Порошенко заявили, что не имеют отношения к видео с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, где его сбивает фура.
- Вечером 11 апреля на Facebook-странице "Бойкот Партии Регионов" появилось новое видео с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, где мимо него проезжает фура, а после этого на него высыпается кокаин.