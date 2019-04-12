В МВД объяснили команде Порошенко, почему не трогают сериал Зеленского

Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян заявил, что в правоохранительные органы не поступали заявления от лиц, которые бы видели в эпизодах сериала "Слуга народа" угрозы жизни или здоровью.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, в случае, если такие заявления поступят, они получат правовую оценку и реакцию от правоохранительных органов.

"На сегодня ни МВД, ни Национальная полиция Украина не получали никаких заявлений и сообщений от граждан, которые бы увидели в эпизодах телесериала "Слуга народа" угрозы для собственной жизни и здоровья", - сказал он.

"В случае, если такие сообщения поступят, они будут зарегистрированы в соответствии с нормами действующего законодательства и получат оценку правоохранительных органов", - отметил Троян, добавив, что по распространенной информации о таких угрозах штабом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского открыто уголовное производство по ст. 346 "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" Уголовного кодекса Украины (за ролик, где Зеленского сбивает фура - ред.).

Отмечается, что с 1 декабря 2018 года Национальной полицией зарегистрировано более 8,4 тыс. случаев нарушений избирательного процесса, открыто 365 уголовных производств и составлен 756 административных протоколов.

В свою очередь спикер МВД Артем Шевченко объяснил, что правоохранители не могут просто так возбудить уголовное дело в отношении сериала, потому что в нем только "мнимые, придуманные персонажи, а не реальные политические или общественные деятели".

Но, по его словам, если будет заявление от реальных людей, что этот фильм угрожает каким-то образом их жизни, соответствующее дело может быть возбуждено.

Напомним: