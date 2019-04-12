Капітана "Норду" оголосили в розшук: до суду він не прийшов
П'ятниця, 12 квітня 2019, 15:43
Оболонський районний суд Києва оголосив у розшук капітана судна "Норд" Володимира Горбенка в зв'язку з його неявкою на судове засідання 12 квітня.
Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прокуратурі АРК.
"Горбенко не з'явився на засідання, за клопотанням прокуратури суд оголосив його в розшук", - пояснили в прокуратурі.
Раніше заступник прокурора прокуратури АР Крим Ігор Поночовний розповів агентству, що в зв'язку з появою інформації про місцезнаходження капітана сейнера "Норд" у Криму, Оболонський райсуд Києва може прийняти рішення про оголошення підсудного в розшук.
13 березня Оболонський суд переніс засідання у справі капітана "Норд" на 12 квітня для його примусової доставки органами СБУ.
Нагадаємо:
- Капітана рибальського судна "Норд" Володимира Горбенка підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".
- Крім цього Горбенку повідомили про ще одну підозру за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ, за якою передбачена відповідальність до 3 років позбавлення волі.
- 25 березня 2018 року корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ.
- У січні 2019 року адвокат Горбенка заявив про зникнення свого підзахисного.
- Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 "Умисне вбивство" (стандартна процедура у таких випадках -ред.) з додатковою кваліфікацією – "зниклий безвісти".
- 11 лютого російські ЗМІ повідомили, що Горбенко нібито перебуває на території окупованого Криму.
- Прикордонники стверджують, що капітан "Норду" офіційно не перетинав український кордон і адміністративну межу.
- Горбенко каже, що в'їхав в окупований півострів через український пункт пропуску за російським паспортом, однак у Держприкордонслужбі наполягають, що він говорить неправду.