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Капітана "Норду" оголосили в розшук: до суду він не прийшов

П'ятниця, 12 квітня 2019, 15:43

Оболонський районний суд Києва оголосив у розшук капітана судна "Норд" Володимира Горбенка в зв'язку з його неявкою на судове засідання 12 квітня.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прокуратурі АРК.

"Горбенко не з'явився на засідання, за клопотанням прокуратури суд оголосив його в розшук", - пояснили в прокуратурі.

Раніше заступник прокурора прокуратури АР Крим Ігор Поночовний розповів агентству, що в зв'язку з появою інформації про місцезнаходження капітана сейнера "Норд" у Криму, Оболонський райсуд Києва може прийняти рішення про оголошення підсудного в розшук.

13 березня Оболонський суд переніс засідання у справі капітана "Норд" на 12 квітня для його примусової доставки органами СБУ.

Нагадаємо:

  • Капітана рибальського судна "Норд" Володимира Горбенка підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".
  • Крім цього Горбенку повідомили про ще одну підозру за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ, за якою передбачена відповідальність до 3 років позбавлення волі.
  • 25 березня 2018 року корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ.
  • У січні 2019 року адвокат Горбенка заявив про зникнення свого підзахисного.
  • Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 "Умисне вбивство" (стандартна процедура у таких випадках -ред.) з додатковою кваліфікацією – "зниклий безвісти".
  • 11 лютого російські ЗМІ повідомили, що Горбенко нібито перебуває на території окупованого Криму.
  • Прикордонники стверджують, що капітан "Норду" офіційно не перетинав український кордон і адміністративну межу.
  • Горбенко каже, що в'їхав в окупований півострів через український пункт пропуску за російським паспортом, однак у Держприкордонслужбі наполягають, що він говорить неправду.

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