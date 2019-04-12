Капітана "Норду" оголосили в розшук: до суду він не прийшов
Оболонський районний суд Києва оголосив у розшук капітана судна "Норд" Володимира Горбенка в зв'язку з його неявкою на судове засідання 12 квітня.
Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прокуратурі АРК.
"Горбенко не з'явився на засідання, за клопотанням прокуратури суд оголосив його в розшук", - пояснили в прокуратурі.
Раніше заступник прокурора прокуратури АР Крим Ігор Поночовний розповів агентству, що в зв'язку з появою інформації про місцезнаходження капітана сейнера "Норд" у Криму, Оболонський райсуд Києва може прийняти рішення про оголошення підсудного в розшук.
13 березня Оболонський суд переніс засідання у справі капітана "Норд" на 12 квітня для його примусової доставки органами СБУ.
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