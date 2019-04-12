Капитан "Норда" объявлен в розыск: в суд он не пришел

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Пятница, 12 апреля 2019, 15:43

Оболонский районный суд Киева объявил в розыск капитана судна "Норд" Владимира Горбенко в связи с его неявкой на судебное заседание 12 апреля.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре АРК.

"Горбенко не явился на заседание, по ходатайству прокуратуры суд объявил его в розыск", - пояснили в прокуратуре.

Ранее зампрокурора прокуратуры АР Крым Игорь Поночевный рассказал агентству, что в связи с появлением информации о местонахождении капитана сейнера "Норд" в Крыму, Оболонский райсуд Киева может принять решение об объявлении подсудимого в розыск.

13 марта Оболонский суд перенес заседание по делу капитана "Норда" на 12 апреля для его принудительной доставки органами СБУ.

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