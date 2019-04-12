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Капитан "Норда" объявлен в розыск: в суд он не пришел

Пятница, 12 апреля 2019, 15:43

Оболонский районный суд Киева объявил в розыск капитана судна "Норд" Владимира Горбенко в связи с его неявкой на судебное заседание 12 апреля.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре АРК.

"Горбенко не явился на заседание, по ходатайству прокуратуры суд объявил его в розыск", - пояснили в прокуратуре.

Ранее зампрокурора прокуратуры АР Крым Игорь Поночевный рассказал агентству, что в связи с появлением информации о местонахождении капитана сейнера "Норд" в Крыму, Оболонский райсуд Киева может принять решение об объявлении подсудимого в розыск.

13 марта Оболонский суд перенес заседание по делу капитана "Норда" на 12 апреля для его принудительной доставки органами СБУ.

Напомним:

  • Капитана рыболовного судна "Норд" Владимира Горбенко подозревают в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
  • Кроме этого Горбенко сообщено о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.
  • 25 марта 2018 года корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.
  • В январе 2019 года адвокат Горбенко заявил об исчезновении своего подзащитного.
  • Нацполиция открыла уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство" (стандартная процедура в таких случаях - ред.) с дополнительной квалификацией – "пропавший без вести".
  • 11 февраля российские СМИ сообщили, что Горбенко якобы находится на территории оккупированного Крыма.
  • Пограничники утверждают, что капитан "Норда" официально не пересекалукраинскую границу и административный рубеж.
  • Горбенко говорит, что въехал в оккупированный полуостров через украинский пункт пропуска по российскому паспорту, однако в Госпогранслужбе настаивают, что он говорит неправду.

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