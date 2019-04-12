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У Росії заочно арештували Гриценка

П'ятниця, 12 квітня 2019, 22:54
У Росії заочно арештували Гриценка

Басманний суд Москви заочно арештував колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка, якого в РФ звинувачують у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території країни.

Про це повідомила прес-секретар суду Юнона Царьова, передає "ТАСС".

"Постановою Басманного районного суду Москви задоволено клопотання слідчих органів про обрання щодо обвинуваченого Гриценка заочного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - сказала Царьова.

За її словами, запобіжний захід почне обчислюватися з моменту його екстрадиції в Росію або з моменту його затримання на території РФ.

Нагадаємо:

  • Слідчий комітет РФ просив суд заарештувати заочно колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка, якого звинувачує у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності у Росії. Також в РФ його оголосили в міжнародний розшук.
  • Сам Гриценко вважає, що звинувачення, які висунули проти нього у Росії, є явною політикою і інформаційним ударом проти нього і його команди.
  • Лідер "Громадянської позиції" екс-міністр оборони Анатолій Гриценко брав участь у чергових виборах президента України. У першому турі він набрав 6.91% голосів.
  • Гриценко заявив, що більше не балотуватиметься у президенти України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГриценкоРосіясударешт
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