У Росії заочно арештували Гриценка
Басманний суд Москви заочно арештував колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка, якого в РФ звинувачують у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території країни.
Про це повідомила прес-секретар суду Юнона Царьова, передає "ТАСС".
"Постановою Басманного районного суду Москви задоволено клопотання слідчих органів про обрання щодо обвинуваченого Гриценка заочного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - сказала Царьова.
За її словами, запобіжний захід почне обчислюватися з моменту його екстрадиції в Росію або з моменту його затримання на території РФ.
Нагадаємо:
- Слідчий комітет РФ просив суд заарештувати заочно колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка, якого звинувачує у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності у Росії. Також в РФ його оголосили в міжнародний розшук.
- Сам Гриценко вважає, що звинувачення, які висунули проти нього у Росії, є явною політикою і інформаційним ударом проти нього і його команди.
- Лідер "Громадянської позиції" екс-міністр оборони Анатолій Гриценко брав участь у чергових виборах президента України. У першому турі він набрав 6.91% голосів.
- Гриценко заявив, що більше не балотуватиметься у президенти України.
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