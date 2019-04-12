У Росії заочно арештували Гриценка

Басманний суд Москви заочно арештував колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка, якого в РФ звинувачують у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території країни.

Про це повідомила прес-секретар суду Юнона Царьова, передає "ТАСС".

"Постановою Басманного районного суду Москви задоволено клопотання слідчих органів про обрання щодо обвинуваченого Гриценка заочного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - сказала Царьова.

За її словами, запобіжний захід почне обчислюватися з моменту його екстрадиції в Росію або з моменту його затримання на території РФ.

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