В России заочно арестовали Гриценко

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Пятница, 12 апреля 2019, 22:54

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, которого в РФ обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории страны.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает "ТАСС".

"Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Царева.

По ее словам, мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания на территории РФ.

Напомним:

  • Следственный комитет РФ просил суд арестовать заочно бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, которого обвиняет в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в России. Также в РФ он был объявлен в международный розыск.
  • Сам Гриценко читает, что обвинения, которые выдвинули против него в России, являются явной политикой и информационным ударом против него и его команды.
  • Лидер "Гражданской позиции" экс-министр обороны Анатолий Гриценко участвовал в очередных выборах президента Украины. В первом туре он набрал 6.91% голосов.
  • Гриценко заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты.

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Темы: Гриценко Росcия суд арест


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