В России заочно арестовали Гриценко
Пятница, 12 апреля 2019, 22:54
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, которого в РФ обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории страны.
Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает "ТАСС".
"Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Царева.
По ее словам, мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания на территории РФ.
Напомним:
- Следственный комитет РФ просил суд арестовать заочно бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, которого обвиняет в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в России. Также в РФ он был объявлен в международный розыск.
- Сам Гриценко читает, что обвинения, которые выдвинули против него в России, являются явной политикой и информационным ударом против него и его команды.
- Лидер "Гражданской позиции" экс-министр обороны Анатолий Гриценко участвовал в очередных выборах президента Украины. В первом туре он набрал 6.91% голосов.
- Гриценко заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты.