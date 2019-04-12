В России заочно арестовали Гриценко

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, которого в РФ обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории страны.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает "ТАСС".

"Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Царева.

По ее словам, мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания на территории РФ.

Напомним: