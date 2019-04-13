Росія готується продовжити арешт 24 полоненим українським морякам

17 квітня у Москві відбудуться судові засідання, в ході яких буде розглянуто клопотання про продовження строків тримання під вартою 24 військовополонених українських моряків.

Про це повідомив координатор групи адвокатів, які представляють інтереси військовополонених українців Микола Полозов.

"За попередніми даними, отриманим від слідства, матеріали для обґрунтування клопотання надійдуть до Лефортовського райсуду Москви 15 квітня, судові засідання відбудуться 17 квітня", - зазначив адвокат.

За словами Полозова, суд буде проводити судові засідання щодо військовополонених "четвірками", розподіливши їх між трьома суддями.

"О 9:30 відбудуться судові засідання щодо Андрія Драча, Дениса Гриценка, В'ячеслава Зінченка, Михайла Власюка. Друга четвірка: Роман Мокряк, Андрій Оприско, Євген Семідоцький, Сергій Цибізов. Третя четвірка: Володимир Терещенко, Богдан Головаш, Сергій Попов, Андрій Шевченко", - повідомив Полозов.

"О 14:00 пройдуть судові засідання щодо Богдана Небилиці, Юрія Будзила, Володимира Лісового, Юрія Без'язичного. П'ята четвірка: Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Василь Сорока, Олег Мельничук. Шоста четвірка: Віктор Беспальченко, Владислав Костишин, Володимир Варімез, Сергій Чуліба", - додав він.

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