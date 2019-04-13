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Россия готовится продлить арест 24 пленным украинским морякам

Суббота, 13 апреля 2019, 09:59
Россия готовится продлить арест 24 пленным украинским морякам

17 апреля в Москве состоятся судебные заседания, в ходе которых будет рассмотрено ходатайство о продлении сроков содержания под стражей 24 военнопленных украинских моряков. 

Об этом сообщил координатор группы адвокатов, представляющих интересы военнопленных украинцев Николай Полозов. 

"По предварительным данным, полученным от следствия, материалы в обоснование ходатайства поступят в Лефортовский районный суд Москвы 15 апреля, судебные заседания состоятся 17 апреля", - отметил адвокат.

По словам Полозова, суд будет проводить судебные заседания в отношении военнопленных по четверкам, распределив их между тремя судьями.

"В 9:30 состоятся судебные заседания в отношении Андрея Драча, Дениса Гриценко, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка. Вторая четверка: Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Сергей Цыбизов. Третья четверка: Владимир Терещенко, Богдан Головаш, Сергей Попов, Андрей Шевченко", - сообщил Полозов.

"В 14:00 пройдут судебные заседания в отношении Богдана Небылицы, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Юрия Безъязычного. Пятая четверка: Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Олег Мельничук. Шестая четверка: Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Варимез, Сергей Чулиба", - добавил он. 

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Напомним, 

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. 
  • Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • Российский правозащитный центр "Мемориал" признал 24 пленных украинских моряков политическими заключенными. 

Украинская правда
Темы: пленныеморякиРосcияКерченский пролив
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