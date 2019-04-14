Порошенко готовий прийти на "Олімпійський" ще й 19 квітня: має умову

Петро Порошенко готовий прийти на "Олімпійський" для проведення дебатів й 19 квітня, але за умови, що час дискусії не збігатиметься з офіційним часом дебатів в ефірі "Суспільного".

Про це "5 каналу" повідомив речник виборчого штабу кандидата у президенти Петра Порошенка Олег Медведєв.

"Якщо це будуть дебати, і дебати в той час, який не суперечитиме законодавству, то можна було б розглядати, як туди піти. Але оскільки вони призначені на той час, коли Порошенко за законом має бути на "Суспільному", як законослухняний громадянин – Порошенко піде на "Суспільне", - зазначив Медведєв.

Він додав, що відповідно до законодавства, 19 квітня мають відбутися дебати на "Суспільному" і "жоден з кандидатів у президенти не має права проігнорувати вимогу закону".

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