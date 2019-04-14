Порошенко готовий прийти на "Олімпійський" ще й 19 квітня: має умову
Петро Порошенко готовий прийти на "Олімпійський" для проведення дебатів й 19 квітня, але за умови, що час дискусії не збігатиметься з офіційним часом дебатів в ефірі "Суспільного".
Про це "5 каналу" повідомив речник виборчого штабу кандидата у президенти Петра Порошенка Олег Медведєв.
"Якщо це будуть дебати, і дебати в той час, який не суперечитиме законодавству, то можна було б розглядати, як туди піти. Але оскільки вони призначені на той час, коли Порошенко за законом має бути на "Суспільному", як законослухняний громадянин – Порошенко піде на "Суспільне", - зазначив Медведєв.
Він додав, що відповідно до законодавства, 19 квітня мають відбутися дебати на "Суспільному" і "жоден з кандидатів у президенти не має права проігнорувати вимогу закону".
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Нагадаємо,
- 13 квітня в адміністрації президента офіційно анонсували його візит на НСК "Олімпійський" 14 квітня для участі у дебатах перед другим туром виборів-2019.
- Також Порошенко заявив, що чекатиме на свого опонента для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
- 11 квітня у штабі Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі. Згодом представник НСТУ заявив, що телеміст можливий лише після дебатів на "Суспільному".