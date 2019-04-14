Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко готовий прийти на "Олімпійський" ще й 19 квітня: має умову

Неділя, 14 квітня 2019, 11:43
Порошенко готовий прийти на Олімпійський ще й 19 квітня: має умову
фото - Ельдар Сарахман, УП

Петро Порошенко готовий прийти на "Олімпійський" для проведення дебатів й 19 квітня, але за умови, що час дискусії не збігатиметься з офіційним часом дебатів в ефірі "Суспільного".

Про це "5 каналу" повідомив речник виборчого штабу кандидата у президенти Петра Порошенка Олег Медведєв.

"Якщо це будуть дебати, і дебати в той час, який не суперечитиме законодавству, то можна було б розглядати, як туди піти. Але оскільки вони призначені на той час, коли Порошенко за законом має бути на "Суспільному", як законослухняний громадянин – Порошенко піде на "Суспільне", - зазначив Медведєв.

Він додав, що відповідно до законодавства, 19 квітня мають відбутися дебати на "Суспільному" і "жоден з кандидатів у президенти не має права проігнорувати вимогу закону". 

Читайте також: 

Шоу проти бізнесу. Як Зеленський і Порошенко готуються до другого туру

Батл між кандидатами. Всі деталі

Чи вплинуть дебати Зеленського і Порошенка на результати другого туру президентських виборів

Нагадаємо, 

  • 13 квітня в адміністрації президента офіційно анонсували його візит на НСК "Олімпійський" 14 квітня для участі у дебатах перед другим туром виборів-2019.
  • Також Порошенко заявив, що чекатиме на свого опонента для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
  • 11 квітня у штабі Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі. Згодом представник НСТУ заявив, що телеміст можливий лише після дебатів на "Суспільному".

"Українська правда" у Threads

Теми: дебатиПорошенковибори президента 2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
дебати
Трамп звинуватив Байдена в отриманні грошей від Росії
У США розповіли, як змінять правила наступних дебатів Трампа та Байдена
Фінальні дебати Трампа і Байдена: кандидати в президенти обговорять 6 блоків питань
Останні новини
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
Усі новини...
Реклама: