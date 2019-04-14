Порошенко готов прийти на "Олимпийский" еще и 19 апреля: есть условие

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Воскресенье, 14 апреля 2019, 11:43
фото - Эльдар Сарахман, УП

Петр Порошенко готов прийти на "Олимпийский" для проведения дебатов и 19 апреля, но при условии, что время дискуссии не будет совпадать с официальным время дебатов в эфире "Суспільного".

Об этом "5 каналу" сообщил спикер избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Олег Медведев.

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они назначены на то время, когда Порошенко по закону должно быть на "Суспільному", как законопослушный гражданин - Порошенко пойдет на "Суспільне", - отметил Медведев.

Он добавил, что согласно законодательству, 19 апреля должны состояться дебаты именно на "Суспільному" и "ни один из кандидатов в президенты не имеет права проигнорировать требования закона".

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Темы: дебаты Порошенко выборы президента 2019


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