Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко готов прийти на "Олимпийский" еще и 19 апреля: есть условие

Воскресенье, 14 апреля 2019, 11:43
Порошенко готов прийти на Олимпийский еще и 19 апреля: есть условие
фото - Эльдар Сарахман, УП

Петр Порошенко готов прийти на "Олимпийский" для проведения дебатов и 19 апреля, но при условии, что время дискуссии не будет совпадать с официальным время дебатов в эфире "Суспільного".

Об этом "5 каналу" сообщил спикер избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Олег Медведев.

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они назначены на то время, когда Порошенко по закону должно быть на "Суспільному", как законопослушный гражданин - Порошенко пойдет на "Суспільне", - отметил Медведев.

Он добавил, что согласно законодательству, 19 апреля должны состояться дебаты именно на "Суспільному" и "ни один из кандидатов в президенты не имеет права проигнорировать требования закона".

Читайте также:

Батл между кандидатами. Все детали

Шоу против бизнеса. Как Зеленский и Порошенко готовятся ко второму туру

Повлияют ли дебаты Зеленского и Порошенко на результаты второго тура президентских выборов

Напомним,

  • 13 апреля в администрации президента Петра Порошенко анонсировали его визит на НСК "Олимпийский" 14 апреля для участия в дебатах перед вторым туром выборов-2019.
  • Также Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Владимира Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".
  • 11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты телемостом в прямом эфире. Позже представитель НСТУ заявил, что телемост возможен только после дебатов на "Суспільному".

Темы: дебатыПорошенковыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
дебаты
Трамп обвинил Байдена в получении денег от России
В США рассказали, как изменят правила следующих дебатов Трампа и Байдена
Финальные дебаты Трампа и Байдена: кандидаты в президенты обсудят 6 блоков вопросов
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: