Порошенко готов прийти на "Олимпийский" еще и 19 апреля: есть условие
Петр Порошенко готов прийти на "Олимпийский" для проведения дебатов и 19 апреля, но при условии, что время дискуссии не будет совпадать с официальным время дебатов в эфире "Суспільного".
Об этом "5 каналу" сообщил спикер избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Олег Медведев.
"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они назначены на то время, когда Порошенко по закону должно быть на "Суспільному", как законопослушный гражданин - Порошенко пойдет на "Суспільне", - отметил Медведев.
Он добавил, что согласно законодательству, 19 апреля должны состояться дебаты именно на "Суспільному" и "ни один из кандидатов в президенты не имеет права проигнорировать требования закона".
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Напомним,
- 13 апреля в администрации президента Петра Порошенко анонсировали его визит на НСК "Олимпийский" 14 апреля для участия в дебатах перед вторым туром выборов-2019.
- Также Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Владимира Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".
- 11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты телемостом в прямом эфире. Позже представитель НСТУ заявил, что телемост возможен только после дебатов на "Суспільному".