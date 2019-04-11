Дебати: Аласанія пояснив, у якому форматі можливий телеміст
Голова правління НСТУ Зураб Аласанія пояснив, що година дебатів не передбачає включення через телеміст. Він можливий лише після закінчення дебатів та початку більш вільного формату спілкування.
Про це він розповів у коментарі УП
"Від 20:00 до 21:00 години 19 квітня будуть національні теледебати, незалежно від того, навіть якщо жоден з них (кандидатів у президенти – УП) не прийде. Прийде один, він отримає свій час і годину буде мовити один, як політичну агітацію", - пояснив Аласанія.
"Водночас, якщо кандидатів буде двоє - відбудуться дебати в жорсткому форматі, похвилинно прописаному Постановою ЦВК #742", - уточнив він у Facebook.
"Якщо кандидатів не буде - ця година піде на документальний фільм "Амстердам" з циклу "Дивовижні міста світу", і з рухомим рядком під час стрічки "Вибачте, кандидати на пост президента України (прізвища, імена, по-батькові) не з‘явилися у студію для участі в теледебатах", - додав Аласанія.
Після завершення години дебатів закон забороняє згадувати кандидата чи його програму протягом 20 хвилин. Тоді на "Суспільному" почнеться інша програма за участю експертів і журналістів. Планується, що вони влаштують дискусію із кандидатами у президенти.
"Зворотній зв’язок буде, там залишиться Петро Порошенко і до нього може приєднатися телемостом (Володимир Зеленський – УП), будь-чим, хоча він мав прийти по совісті. Але він хоче так, окей, будь-ласка", - зазначив Аласанія.
Читайте також Чи вплинуть дебати Зеленського і Порошенка на результати другого туру президентських виборів
Нагадаємо:
- Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
- Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
- НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
- 10 квітня Порошенко заявив, що чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
- 11 квітня у штабі Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua