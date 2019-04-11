Дебати: Аласанія пояснив, у якому форматі можливий телеміст

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Четвер, 11 квітня 2019, 22:02

Голова правління НСТУ Зураб Аласанія пояснив, що година дебатів не передбачає включення через телеміст. Він можливий лише після закінчення дебатів та початку більш вільного формату спілкування.

Про це він розповів у коментарі УП

"Від  20:00 до 21:00 години 19 квітня будуть національні теледебати, незалежно від того, навіть якщо жоден з них (кандидатів у президенти – УП) не прийде. Прийде один, він отримає свій час і годину буде мовити один, як політичну агітацію", - пояснив Аласанія.

"Водночас, якщо кандидатів буде двоє - відбудуться дебати в жорсткому форматі, похвилинно прописаному Постановою ЦВК #742", - уточнив він у Facebook.

"Якщо кандидатів не буде - ця година піде на документальний фільм "Амстердам" з циклу "Дивовижні міста світу", і з рухомим рядком під час стрічки "Вибачте, кандидати на пост президента України (прізвища, імена, по-батькові) не з‘явилися у студію для участі в теледебатах", - додав Аласанія.

Після завершення години дебатів закон забороняє згадувати кандидата чи його програму протягом 20 хвилин. Тоді на "Суспільному" почнеться інша програма за участю експертів і журналістів. Планується, що вони влаштують дискусію із кандидатами у президенти.

"Зворотній зв’язок буде, там залишиться Петро Порошенко і до нього може приєднатися телемостом (Володимир Зеленський – УП), будь-чим, хоча він мав прийти по совісті. Але він хоче так, окей, будь-ласка", - зазначив Аласанія.

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Нагадаємо:

  • Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
  • Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
  • НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
  • 10 квітня Порошенко заявив, що чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
  • 11 квітня у штабі Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі.

Українська правда

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Теми: суспільство ЗМІ дебати Зеленський Порошенко


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