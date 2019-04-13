Дебати: У Порошенка офіційно анонсували його візит на "Олімпійський"
В адміністрації чинного президента Петра Порошенка офіційно анонсували його візит на НСК "Олімпійський" 14 квітня для участі у дебатах перед другим туром виборів-2019.
Відповідне повідомлення розміщено на сторінці прес-служби глави держави.
"У неділю, 14 квітня о 14:00 президент України Петро Порошенко відвідає НСК "Олімпійський", - зазначено в анонсі.
У свою чергу команда кандидата в президенти України Володимира Зеленського опублікувала на своїй сторінці у Facebook ролик з анонсом дебатів перед другим туром виборів президента.
"19 квітня о 19:00 головні дебати країни. Суспільство отримає відповідь на головне питання - минуле чи майбутнє. НСК "Олімпійський", 19 квітня, о 19:00", - йдеться у відео.
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Нагадаємо,
- Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
- Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
- НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
- 10 квітня Порошенко заявив, що чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
- 11 квітня у штабі Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі. Аласанія відповів, що телеміст можливий лише після години дебатів.
- В ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.
- Заступник гендиректора НСК "Олімпійський" Віктор Анісімов заявив, що на НСК пройшла зустріч представників виборчих штабів кандидата в президенти Володимира Зеленського та чинного президента України Петра Порошенка.
- Для проведення дебатів 19 квітня подано дві заявки - від обох кандидатів, заходи будуть проводитися кожним з кандидатів окремо, їхні формати відрізняються один від одного, але кожен з них передбачає можливість участі другого учасника виборчих перегонів.
- Анісімов уточнив, що 19 квітня - "не офіційні дебати, а захід, який організовується виборчими штабами в рамках передвиборної агітації".