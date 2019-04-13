Дебати: У Порошенка офіційно анонсували його візит на "Олімпійський"

В адміністрації чинного президента Петра Порошенка офіційно анонсували його візит на НСК "Олімпійський" 14 квітня для участі у дебатах перед другим туром виборів-2019.

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці прес-служби глави держави.

"У неділю, 14 квітня о 14:00 президент України Петро Порошенко відвідає НСК "Олімпійський", - зазначено в анонсі.

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